ºå¿ÀÉ´²ßÅ¹ÇßÅÄËÜÅ¹¤Ç½éÇä¤ê¥»¡¼¥ë¡¡³«Å¹»þ¤Ç¶Ã°Û¤Î£³£°£°£°¿Í¤ÎÎó¡¡°ÛÎã¤Î£³Æü³«ºÅ¤âÂçÀ¹¶·¡¡Á°ÅÝ¤·¤Ç³«Å¹
¡¡Âçºå»Ô¤Îºå¿ÀÉ´²ßÅ¹ÇßÅÄËÜÅ¹¤Ç£³Æü¡¢¹±Îã¤Î½éÇä¤ê¥»¡¼¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÁáÄ«¤«¤éÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¡¢Í½Äê¤è¤ê£³£°Ê¬Á°ÅÝ¤·¤Î£¹»þ³«Å¹¤Ë¡£ºòÇ¯£²Æü¤Î½éÇä¤ê¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï£²£µ£°£°¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï³«Å¹¤Î»þÅÀ¤Ç£³£°£°£°¿Í¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Æþ¤ê¸ý¤Ç¤Ïºå¿À¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥È¥é¥Ã¥¡¼¡¢¥é¥Ã¥¡¼¡¢¥¡¼ÂÀ¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡ÖÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¡×¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï£²Æü¤Ë½éÇä¤ê¥»¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï£³Æü¤Ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¤Î°ì¤Ä¡£½¾¶È°÷¤¬¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤ÀÊý¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â¤¤¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á´ÂÎÅª¤ÊÉ´²ßÅ¹¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö£²Æü¤Ë³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿´ÇÛ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Æ°Â¿´¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´üÂÔ¤â¶¯¤¤¡×¤ÈÂçÀ¹¶·¤Ö¤ê¤Ë¾Ð´é¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï»öÁ°Í½ÌóÃêÁªÈÎÇä¤·¡¢£²Æü¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Ê¡ÂÞ¡×¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç»öÁ°ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤Ï£¶Æü¤«¤é¡£ºòÇ¯£±£²·î£±£¸Æü£±£°»þ¤«¤é¤ÎÀèÃå½ç¤Ç¡¢£±£°£°£°¸Ä¤¬Â¨Æü´°Çä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ê¡ÂÞ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡¡£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ó£È£Ï£Ð¡¡£Ã£Ì£Õ£Â£È£Ï£Õ£Ó£Å¡×¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Çã¤¤Êª¤ËË¬¤ì¤¿¡£°ìÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¥È¥é¥Ã¥¡¼¡¢°ìÆüÉûÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¥é¥Ã¥¡¼¡¢¥¡¼ÂÀ¤¬Å¹Æâ¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£