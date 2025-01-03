¡Ú¤­¤ç¤ó¡£ËèÆü¥«¥Õ¥§ÆüÏÂ¡ÛÂçºå»ÔÀ¾¶è¡¦TASOGARE COFFEE(¥¿¥½¥¬¥ì¥³ー¥Òー)

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Å¹Ì¾:TASOGARE COFFEE(¥¿¥½¥¬¥ì¥³ー¥Òー)
½»½ê:ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èÆîËÙ¹¾1-16-11
±Ä¶È»þ´Ö:10:00~19:00 ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë 9:00~18:00
ÄêµÙÆü:ÉÔÄêµÙ
Instagram:https://www.instagram.com/tasogare_coffee_jp/