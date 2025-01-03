»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢¤ªÇ¯¶ÌÂÞ¤ÎÈþÊ¸»úÈäÏª¡ÖÃ£É®¡×¡Ö°¦¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/03¡Û²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤ªÇ¯¶Ì¤Î¥Ý¥ÁÂÞ¤ÎÊ¸»ú¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢¤ªÇ¯¶ÌÂÞ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ä¾É®Ê¸»ú
Ô¥½½Ïº¤Ï¡ÖOtoshi-dama¡É meaning New Year¡Çs kids¡Ç allowance¡Ê¤ªÇ¯¶Ì¤È¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤Ë»Ò¤É¤â¤ËÍ¿¤¨¤ë¤ª¾®¸¯¤¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â©»Ò¤ÇÈ¬ÂåÌÜ¡¦»ÔÀî¿·Ç·½õ¤ò½±Ì¾¤·¤¿Ò°¸¼¤È¡¢Ä¹½÷¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëËÙ±ÛÎï²Ó¡Ê»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡Ë¤ØÅÏ¤·¤¿¤ªÇ¯¶ÌÂÞ¤ò¸ø³«¡£2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¼ê½ñ¤¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤Ê¸»ú¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃ£É®¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃúÇ«¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ°¦¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢¤ªÇ¯¶ÌÂÞ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ä¾É®Ê¸»ú
¢¡»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢ÈþÊ¸»ú¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
Ô¥½½Ïº¤Ï¡ÖOtoshi-dama¡É meaning New Year¡Çs kids¡Ç allowance¡Ê¤ªÇ¯¶Ì¤È¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤Ë»Ò¤É¤â¤ËÍ¿¤¨¤ë¤ª¾®¸¯¤¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â©»Ò¤ÇÈ¬ÂåÌÜ¡¦»ÔÀî¿·Ç·½õ¤ò½±Ì¾¤·¤¿Ò°¸¼¤È¡¢Ä¹½÷¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëËÙ±ÛÎï²Ó¡Ê»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡Ë¤ØÅÏ¤·¤¿¤ªÇ¯¶ÌÂÞ¤ò¸ø³«¡£2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¼ê½ñ¤¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤Ê¸»ú¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃ£É®¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃúÇ«¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ°¦¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û