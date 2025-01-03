U¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å½ÂÂÚ2ÆüÌÜËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡¡Ì¾¿À¹âÂ®¡¦Àæ´Ý¥È¥ó¥Í¥ëÀèÆ¬¤Ë17¥¥í¡¡¸á¸å5»þ¤´¤íÅìËÌÆ»¡¦²Ã¿ÜICÀèÆ¬¤Ë35¥¥í¡¢´Ø±ÛÆ»¡¦¹âºäSAÀèÆ¬¤Ë30¥¥í¤Ê¤É
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ê¤É¤Ç²á¤´¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Î½ÂÂÚ¤¬¡¢3Æü¤âÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬¸½ºß¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®¡¦¸üÌÚÉÕ¶á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾å¤ê¤Î½ÂÂÚ¤ÏÌ¾¿À¹âÂ®¤ÇÀæ´Ý¥È¥ó¥Í¥ë¤òÀèÆ¬¤Ë17km¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
U¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢2Æü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢3Æü¤Î½ÂÂÚ¤ÎÍ½Â¬¤Ï¡¢¸á¸å5»þ¤´¤í¤ËÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î²Ã¿Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤òÀèÆ¬¤Ë35km¡¢´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¹âºä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤òÀèÆ¬¤Ë30km¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£