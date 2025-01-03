¡Ö¥â¡¼Ì¼¡£¡Ç25¡×¥ê¡¼¥À¡¼¡¦À¸ÅÄ°áÍüÆà¤¬º£½ÕÂ´¶È¤Ø¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Ï·ÑÂ³
¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦À¸ÅÄ°áÍüÆà¡Ê27¡Ë¤¬¡¢º£½Õ³«ºÅ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤è¤Ó¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ï¥í¥×¥í¤Î¿·½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü¸ø±é¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö2022Ç¯¤«¤éº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢´Ä¶¤ò¿·¤¿¤Ë¸Ä¿Í¤ÎÌ´¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤ÎËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤ò¼õ¤±¡¢¸¡Æ¤¤Î·ë²Ì¡¢º£½Õ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
À¸ÅÄ¤Ï11Ç¯1·î¤Ë9´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£º£Ç¯¤Ç³èÆ°15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºß¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸ÅÄ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¿Ê¤à¤Ù¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿·¤¿¤ÊÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ÎÌ´¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¼¡¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤È¤¤¤¦Âç¤¤¯¤Æ°ÎÂç¤Ê´ÇÈÄ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢À¸ÅÄ°áÍüÆà¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤ò³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤«¤Ê¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤Â´¶È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»öÌ³½ê¤âÂà½ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏµÙ¤Þ¤º·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¡×¤È¤¤¤¤¡¢Â´¶È¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þ¤á¤Æ¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£