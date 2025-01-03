¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÂçÊ¬ÅìÌÀ¡¡½é¤Î4¶¯¤Ê¤é¤º¡¡LOÀÐÀî2¥È¥é¥¤¡¢¾ïæÆ³Ø±à¤Ë·òÆ®¤âÌö¿Ê»ß¤Þ¤ë
¡¡¡þÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¡ÂçÊ¬ÅìÌÀ19¡½24¾ïæÆ³Ø±à¡Ê2025Ç¯1·î3Æü¡¡²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡ÂçÊ¬ÅìÌÀ¤Ï¾ïæÆ³Ø±à¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ë19¡½24¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢½é¤Î4¶¯¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ËLOÀÐÀîÇÈ½á¡Ê¤Ï¤¦¤ë¡¢3Ç¯¡Ë¤¬2¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É19¡½12¤ÈÍ¥Àª¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¤Ï¡¢½¤Àµ¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤Î¼é¤ê¤òÊø¤»¤º¤ËÌµÆÀÅÀ¡£È¿ÂÐ¤Ë2¥È¥é¥¤¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£
¡¡1Æü¤Î3²óÀï¤Ç¤Ï¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³¤Ë41¡½12¤È²÷¾¡¡£¶þ¶¯¤ÊFW¿Ø¤òÉð´ï¤Ë5ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç½é¤á¤Æ½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢½à·è¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£