¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç½¸¤á¤¿¿©ºà¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª ¥Þ¥°¥í¤ÎÆ¬¡¢¼¯¥Ò¥ìÆù¤Ê¤É¤ÎÆñ¿©ºà¤«¤é¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¡Û¥¢¥É¥ê¥Ö¤À¤±¤É¿©ºà¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¡Ú¤É¤é¤á¤·¡ª¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ó¤Ç¤ï¤ë¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¿©ºà¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥³¡¼¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿§¡¹¤ÈÄ©ÀïÅª¤ÊÎÁÍý¤¬½ÐÍè¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¡Û¥¢¥É¥ê¥Ö¤À¤±¤É¿©ºà¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¡Ú¤É¤é¤á¤·¡ª¡Û
¡¡ÎÁÍýÆ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¤è¤ó¤Ç¤ï¤ë¤µ¤ó¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç½¸¤á¤¿¿©ºà¤ò¥É¥é¥Õ¥È¤·¤Æ¿©¤¦¤È¤¤¤¦¥Ë¥³¥Ë¥³¥æ¡¼¥¶¡¼´ë²è¡Ø¤É¤é¤á¤·¡ª¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖºÜÀª¤¬¿©ºà¤ò½¸¤á¡¢¤½¤ì¤ò¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ê»ØÌ¾¤·¤Æ¤«¤Ö¤Ã¤¿¤é¤¯¤¸°ú¤¡Ë¤ÇÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢7ÉÊ¤â¤Î¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Î·ë²Ì¡¢¤è¤ó¤Ç¤ï¤ë¤µ¤ó¤¬»È¤¦¿©ºà¤Ï¡¢¥×¥Á¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢Íñ¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¢·Ü¤â¤âÆù¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤Þ¤¤¤¿¤±¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢À¸¥¥¯¥é¥²¡¢¼¯¥Ò¥ì¡¢¥Þ¥°¥í¤ÎÆ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´Ì£ÎÁ¤Ï±ÕÂÎ·Ï¤Ï³µ¤Í»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇOK¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤È¥Î¥ó¥Û¥âµíÆý¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò±ö¤æ¤Ç¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¼ÑµÍ¤á¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤ò¥à¡¼¥é¥ó¤Ç¹÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤òºî¤ê¡¢ÎäÅà¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î¥Ø¥¿¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¥¿¥ß¥¼¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥°¥í¤ÎÆ¬¤ò¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Î¥ó¥Û¥âµíÆý¤«¤é¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ä¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÎÀº¿À¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥ç¥Ã¥¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼¯¥Ò¥ìÆù¤È·Ü¤â¤âÆù¤ÏÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥°¥í¤Ï¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Û¤°¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Íñ¤Ë¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¡¢»Å¾å¤²¤ËÀ¸¤Î¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò»¶¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬1»®ÌÜ¤Î¥¹¥È¥¥¥Ã¥Ä¥£¥¡¼¥Î¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2»®ÌÜ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ñ¥¹¥È¤Î¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ÏÎäÀ½¤Ë¤·¤Æ1»®ÌÜ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ã¿è¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡3»®ÌÜ¤Î¥×¥ê¥â¡¦¥Ó¥¢¥Ã¥È¡¢¥·¡¼¥Á¥¥ó¤Î¥Ë¥ç¥Ã¥¤Ç¤¹¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¢¼ÑµÍ¤á¤¿¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¤Þ¤°¤í¡¢¥Ë¥ç¥Ã¥¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡4»®ÌÜ¤Î¥»¥³¥ó¥É¡¦¥Ô¥¢¥Ã¥È¡¢¥Ç¥£¥¢¥Ü¥íÉ÷¥Á¥¥ó¤È¼¯¥Ò¥ì¤Î¥¢¥Ã¥í¡¼¥¹¥È¡£¥Ñ¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥Î¥³¤È¥¥¯¥é¥²¤ò¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¤¥ë¤ÇßÖ¤á¤ì¤Ð¡¢5»®ÌÜ¤Î¥³¥ó¥½¥ë¥È¡¢¤¤Î¤³¤Î¥½¥Æ¡¼¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÁÍý¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¡¼¥º¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤Ç¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢6»®ÌÜ¤Î¥Õ¥©¥ë¥Þ¥Ã¥¸¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤È¥È¥Þ¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£7»®ÌÜ¤Î¥É¥ë¥Á¥§¡¢¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤Î¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥¹¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ÆÀ¶ÎÃ´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎÁÍý¥¬¥ÁÀª¤Î¤è¤ó¤Ç¤ï¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¹ëÀª¤ÊÎÁÍý¤ò¡Ö°Ê¾å¤¬¡¢»ä¤Î¤ª¼ê·Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¼ê·Ú¡Ä¡Ä¡©¡×¡Ö¤ª¼ê·Ú¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÂçÎÌ¤ËÎ®¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¤É¤é¤á¤·¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ÖºÜÆ°²èÅê¹Æ¼Ô4Ì¾¡¢ÎÁÍýÆ°²èÅê¹Æ¼Ô4Ì¾¡¢µÏ¿·¸1Ì¾¡¢»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤âÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤Ï»ëÄ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¤¹¤²¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨
Ìµ¤±¤ì¤Ðºî¤ë¤Ï¥Ä¥ï¥â¥Î¤¹¤®¤ë¡Ä
¥Á¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¡Ä
¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¤ä¤ëÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤è¤Ê¤¢£÷
¤³¤ì¤Ã¤Æ¥é¥ó¥Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Ê¸¡¿¹â¶¶¥Û¥¤¥³