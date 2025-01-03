½é·Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿£·£±ºÐ½÷À¡¢¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤ÎÃË¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£±£²·î£³£±Æü¸á¸å£±£±»þ£´£µÊ¬º¢¡¢°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤Î»ÔÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿Æ±»Ô¤Î½÷À¡Ê£·£±¡Ë¤¬¡¢¸å¤í¤«¤éÍè¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢£±»þ´Ö£±£°Ê¬¸å¤ËÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾ï³ê½ð¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±»Ô¡¢¼«¾Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê£´£³¡Ë¤ò¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¡ËÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±½ð¤Ï¼áÊü¤·¡¢ÍÆµ¿¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÇ¤°Õ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦£±¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¡£Æ±½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤È¤â½é·Ø¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£