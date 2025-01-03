¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¡È»³¤Î¿À¡É¿ÀÌîÂçÃÏ¡¡¶ðÂç¡¦º´Æ£·½ÂÁ¤ÎÉü³è¤Ë¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤ÎÁö¤ê¡×
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Î3ÂåÌÜ»³¤Î¿À¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¿ÀÌîÂçÃÏ¡Ê31¡áM&A¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥ºÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£7¶è¡Ê21¡¦3¥¥í¡Ë¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î²÷Áö¤ò¸«¤»¤¿¶ðÂç¤Îº´Æ£·½ÂÁ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÉü³è¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡±ýÏ©4°Ì¤«¤éµÕ½±¤ò´ü¤¹¶ðÂç¤Î7¶è¡Ê21¡¦3¥¥í¡Ë¤Ï¡¢ÅöÆüÊÑ¹¹¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡È²øÊª¡Éº´Æ£¤¬Ã´¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤ÎÀÄ³ØÂç¤«¤é4Ê¬7ÉÃº¹¤Ç¶î¤±¤À¤·¤¿¡£
¡¡1Ëü¥á¡¼¥È¥ë27Ê¬28ÉÃ50¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸Ø¤ëº´Æ£¤ÏÃÑ¹ü¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤Ç½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ¤ÏÁö¤ì¤º¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂç°ìÈÖ¤¬Ìó10¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶è´ÖµÏ¿¤Ï20Ç¯Âç²ñ¤Î°¤Éô¹°µ±¡ÊÌÀÂç¡Ë¤Î1»þ´Ö1Ê¬40ÉÃ¡£º´Æ£¤Ï1»þ´Ö0Ê¬43ÉÃ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶è´Ö¿·¤Ç¡¢ÀÄ³ØÂç¤È¤Îº¹¤ò°ìµ¤¤Ë2Ê¬27ÉÃ½Ì¤á¤¿¡£
¡¡¿ÀÌî¤Ï¡Öº´Æ£·½ÂÀÁª¼ê¤ÎÉü³è´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤ÉÎ®ÀÐ¤ÎÁö¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£