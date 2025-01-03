¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè vs Ê¿ËÜÏ¡¤ÎºÆÀï¤Ë¤Ò¤Í¤¯¤ì°ÛÏÀÅ¸³«¡ÖÉðÆ£vs¹âÅÄ¤Ç¤¹¤é¡Ä¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£Ä£Å£Ã£Á£Ä£Å¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ëà¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£±¡Ë¤¬Âç¥Ê¥¿¤ò¿¶¤ë¤¦¡£º£²ó¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Î¤½¤ÎÀåË¯¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿àÆóÀ¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼á¤Î£²¿Í¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Ô£Ã£È¡¡£²¡×¡Ê£µ·î£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÄ«ÁÒÌ¤Íè£Ö£ÓÊ¿ËÜÏ¡¡×¤ÎºÆÀï¤À¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¡¢ÍºÊÛ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÄÌÚ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¡Öà¿Æ¤Î¼·¸÷¤êá¤Ë¤â£²¼ïÎà¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡£ºùÄíÂçÀ¤¤È»°±º¹§ÂÀ¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÎÏ¤ÏÁÄÉã¤Î¼·¸÷¤ê¤À¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤º¡¢ÉÙß·ÂçÃÒ¤Ë£±£±£³ÉÃ£Ë§°Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×»°±ºÃÎÎÉ¡Ê£Ê£Æ£ÌÎë¼¯¡Ë¤Î¼¡ÃË¡¦¹§ÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹Ä¼£¤Î¥¢¥Ë¥¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é°¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÊÒ¼ê´Ö¤¬²á¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È±Ç¤¨¤ÏÊÌ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉÎý½¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£»°±º¹§ÂÀ¤Ï£Ê£Ô£Ô¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ºùÄíÏÂ»Ö¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÂçÀ¤¤À¡£ÌðÃÏÍ´²ð¤Ë½³¤êµÓ¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº¸¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¥¢¥´¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¡¢¤ï¤º¤«£²£¶ÉÃ¤Ç£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ÏÌðÃÏ¤¬ºî¤Ã¤¿»î¹ç¤À¡£ËÜÅö¤ÏÌðÃÏ¤ÏÉé¤±¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÇÉé¤±¤ë¤È±üÅÄ·¼²ð¤µ¤ó³¹Æ»¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤À¤·¡¢¤â¤¦»È¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤È¥á¥¬¥Í¤òÆÞ¤é¤»¤ë¡£
¡¡Îý½¬¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÌðÃÏ¤ËÂÐ¤·¡¢ÀïÁ°¤Ï¼ê¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥¨¡¼¥ë¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£²¶¤¿¤Á¤Îà¥Ä¥ó¥Ç¥ìá¤¬¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¡£ÊÌ¤Ë¡Ä¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£ÌðÃÏ¤â£Ê£Ô£Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÍîÃÀ¤·¤Ä¤Ä¿Ê¸À¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ºÇ¹â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À³¤¤ÎÊª¤«»³¤ÎÊª¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Âç»ö¤Ë°·¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£º£¤³¤½¡¢¹õËë¤¬É¬Í×¤À¡£ºùÄíÂçÀ¤¤Ë¤³¤½àÀÄÌÚºÆÀ¸¹©¾ìá¤À¡£²¶¤¬¹õËë¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¿Æ»Ò¤È¤â¤É¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¶¨ÎÏ¤ò¿½¤·½Ð¤ë¡£
¡¡Áá¤¯¤â¹õËëµ¤Ê¬¤ÎÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¼¡¤Ï±üÅÄ·¼²ð¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤âÂè£²Àï¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÏÀäÂÐ¤Ë±üÅÄ·¼²ð¤À¡£±üÅÄ¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£±üÅÄ¤«¤é»°±º¹§ÂÀ¤Ç£³Ï¢¾¡¤È¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÂçÀ¤¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î¿Í¤È´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Äù¤á¤Ë¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤¬Ê¿ËÜ¤ÈÌ¤Íè¤ÎºÆÀï¤À¡£ºòÇ¯£··î¡ÖÄ¶£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£³¡×¤Ç¤Î½éÀï¤ÏÊ¿ËÜ¤¬£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¡¢ÇÔ¤ì¤¿Ì¤Íè¤¬°úÂà¡£¤À¤¬²÷¾¡¤·¤¿Ê¿ËÜ¤Ë¤âà¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¿ÏÇÁûÆ°á¤¬µ¯¤¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤¹»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²óÌ¤Íè¤¬Éüµ¢¤·¤ÆÊ¿ËÜ¤ÈºÆÀï¤¹¤ë¤¬¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Îà¾Æ¤Ä¾¤·á¤À¤è¡£¾Æ¤Ä¾¤·¤ÏºÇ½é¤ò±Û¤¨¤Ê¤¤¡£ºÆÀï¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤·µ²±¤Ë¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤Î¡ØÉðÆ£·É»Ê£Ö£Ó¹âÅÄ±äÉ§¡Ù¤Ç¤¹¤é¡¢£²²óÌÜ¤òÃ¯¤â³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤ÈÂÐÀï¤½¤Î¤â¤Î¤ËÈÝÄêÅª¤ÊÎ©¾ì¤ò¼è¤ë
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¤½¤â¤½¤âÄ«ÁÒÌ¤Íè¤µ¤ó¤¬¡¢¤ä¤ëµ¤¤¦¤ó¤Ì¤ó¸À¤¦Á°¤Ë²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÃÇ¤º¤ë¡£ºòÇ¯¤ÎÊ¿ËÜÀïÁ°¤Ë¤â£Í£Í£Á¤Ç¥ô¥¬¡¼¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õ¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Àï¤Ç£Ù£Á¡½£Í£Á£Î¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¡Ö»×¤¤½Ð¤»¤è¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤µ¤ó¤Ï·ë¶É¡¢Éé¤±¤¬¹þ¤ó¤À¤«¤éà°úÂà¤¹¤ëá¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤¾¡×¤È¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÇÀå¼ý¤Þ¤é¤ÌÀÄÌÚ¤Ï¡¢Âç²ñÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Ô£Ã£È£É£²¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤À¤±¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤â¸ÀµÚ¤·¡Ö¥Ê¥¹¥¬¥ï¤µ¤ó¤¬Ê¸¶ç¤òÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö²¶¤ÏÂç²ñÌ¾¤Ï¡ØÀ¸Á°Áò£²¡Ù¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÀï¤¤¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Î¡¼¥È¥ó£Ö£Ó¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¡¼¥Ä¤À¤«¤é¡×¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ýÁö¤ë¤È°ìÊýÅª¤ËÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ê¡¢¼èºà¤ò¶¯À©½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£