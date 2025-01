英語でも日本語でも、「お願いします」のように相手に何かを頼む(依頼する)表現は数多くあります。今回は、英語の「お願いします」を、カジュアルなものからフォーマルなものまでシチュエーション別に紹介します。「お願いします」って英語でなんて言う? 依頼表現17選 - 「来年もよろしく!」の英語フレーズも1. 目上の人などに丁寧にお願いするとき○・Could you please〜?

「できる」の意味のCanをCouldにすることで、丁寧な表現になります。例 : Could you please help me with this report?訳 : このレポートを手伝っていただけますか?○・Would you mind〜?mindには「気にする」という意味があり、「もしかしてこんなこと頼んだら気にしますか?」のようなニュアンスになります。例 : Would you mind opening the window?訳 : 窓を開けていただいてもよろしいですか?○・I'd appreciate it if you could〜appreciateは「感謝する」という意味です。「もし〇〇してくれたら大変感謝します」というニュアンスです。例 : I'd appreciate it if you could send me the documents by tomorrow.訳 : 明日までに書類を送っていただけるとありがたいです。2. 友人などにカジュアルにお願いするとき○・Can you〜?canを用いたよく耳にする表現です。例 : Can you grab me a coffee?訳 : コーヒーを取ってきてもらえる?○・Could you〜?シーン1でもでてきたように、CanをCouldに変えることで丁寧な表現になります。例 : Could you check this for me?訳 : これを確認してもらえます?○・Do you mind〜?これも親しい間柄でよく使われます。mindのうしろには動名詞(〜ing)を用います。例 : Do you mind lending me a pen?訳 : ペンを貸してもらえる?3. ビジネスシーンなどでフォーマルにお願いするとき○・Would it be possible to〜?possibleには「可能」という意味です。"to〜"を後ろにつけて「〜することは可能でしょうか?」という意味になります。例 : Would it be possible to schedule a meeting for next week?訳 : 来週のミーティングのスケジュールを組むことは可能でしょうか?○・If it's not too much trouble, could you〜?日本語の「お手数でなければ」という意味がぴったり当てはまる表現です。例 : If it's not too much trouble, could you provide an update?訳 : お手数でなければ、進捗状況を教えていただけますか?○・I would greatly appreciate it if you could〜greatlyは「この上なく」ですので、「もし〜してくれたら、この上なく感謝します」と、とても丁寧な表現となります。。例 : I would greatly appreciate it if you could share the latest sales figures.訳 : 最新の売上データを共有していただけると大変ありがたいです。4. 自分のことを手助けしてほしいとき○・Can I ask for your help with〜?この場合のaskは「尋ねる」ではなく、"ask for"で「求める」となり、文字通り「あなたの助けを求める」となります。例 : Can I ask for your help with moving this table?訳 : このテーブルを動かすのを手伝っていただけますか?○・Could I trouble you to〜?troubleには「困らせる」という意味があります。直訳すれば「あなたを困らせることになるかな?」ですが、ここでは「〜していただけますか?」のような表現になります。例 : Could I trouble you to explain this concept again?訳 : この概念をもう一度説明していただけますか?○・Would you do me a favor?親しい間柄で、ちょっとしたお願いをしたいときに使われます。例 : Would you do me a favor and take care of my dog this weekend?訳 : 今週末、犬の世話をお願いできますか?5. カフェなどで注文したいとき○・I'd like to order〜"Are you ready to order?(ご注文お決まりですか?)"に対してこの表現で答えます。例 : I'd like to order a latte, please.訳 : ラテを注文したいのですが。○・Can I get〜?・こちらもよく耳にする表現です。get「手にする」から「もらえますか?」というニュアンスになります。例 : Can I get a menu, please?訳 : メニューをいただけますか?6. 年末年始に使える!「来年も(今年も)よろしく」と伝えたいとき○・Let's have a great year together!「一緒に素晴らしい一年を過ごしましょう!」という意味で、カジュアルな感じで使われます。"Happy new year!"のあとに続けると自然でしょう。○・ Thank you in advance for your support next year.「来年も引き続きよろしくお願いいたします」という意味です。"in advance"という言葉を加えることで、「これからも」という表現をプラスしています。"this year"にすれば、「今年も引き続きよろしくお願いいたします」になりますよ。○・I look forward to another nice year with you.訳すと、「あなたとまた良い一年を過ごせることを楽しみにしています」という意味。「よろしくお願いします」という意味に「楽しみにしている」という意味が加えられています。多彩な依頼表現を覚えて、シチュエーションに合わせて使いこなしていきましょう!西田 大 にしだ まさる 1973年生まれ、関西大学文学部英文学科卒業。現在は、静岡英語教室「英語屋」の代表を務める。TOEIC990点(満点)、英検一級、通訳案内士国家資格など。「2016年G7伊勢志摩サミット」など通訳としての実績多数。大学入試問題からTOEIC・英検等の検定試験まで、幅広い分野の英語学習に精通し、その学習法・対策法は注目を集めている。著書に『英語力はメンタルで決まる』(アルク)、『TOEICテストに必要な文法・単語・熟語が同時に身につく本』『「音読」で攻略TOEIC L&Rテスト』(かんき出版)などがある。『X』(https://twitter.com/masaru_nishida_)にて英語学習に関する情報を配信中。 この著者の記事一覧はこちら