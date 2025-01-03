Ê¿°ÂËö´ü¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹¾¸Í¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¹¾¸Í¾ë¡×¤¬º£¤¢¤ë¾ì½ê¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿ÍýÍ³
»£±Æ¡¿À¾¸Ô ÁíÀ¸¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë
¡ÊÎò»Ë¥é¥¤¥¿¡¼¡§À¾¸Ô ÁíÀ¸¡Ë
¡ü¹¾¸Í¤Ï¤¤¤ÄÂçÅÔ»Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ê¸åÊÔ¡Ë
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
¡Ö¹¾¡×¤ÏÀî¤äÆþ¹¾¡¢¡Ö¸Í¡×¤Ï½ÐÆþ¤ê¸ý¤äÁ¥Ãå¤¾ì¤ò»Ø¤¹
¡¡¤â¤È¤â¤È¡Ö¹¾¸Í¡×¤Î¡Ö¹¾¡×¤ÏÀî¤äÆþ¹¾¤ò¡¢¡Ö¸Í¡×¤Ï½ÐÆþ¤ê¸ý¤äÁ¥Ãå¤¾ì¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¹¾¸Í¡×¤È¤Ï²Ï¸ý¤À¤È¤«Æþ¹¾¤ÎÁ¥Ãå¤¾ì¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÃÏÌ¾¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£Á°¹Æ¡Ö¹¾¸Í¾ë¤Ï¡ÖÊ¿»³¾ë¡×¡©¤½¤ì¤È¤â¡ÖÊ¿¾ë¡×¡©¹¾¸Í¾ë¤ÎÀêÃÏ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÅÔ»Ô¡¦¹¾¸Í¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¡×¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¹¾¸Í¾ë¤ÎÀêÃÏ¤ò¡¢¤³¤ÎÃÏÌ¾¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¸½ºß¤Î¹¾¸Í¾ëÅ·¼éÂæ¤«¤é¸«¤¿ËÜ´Ý¡£Æ»Þõ¤Î¹¾¸Í¾ë¤â¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿
¡¡¹¾¸ÍÏÑ¤È¤¤¤¦¡¢²û¤Î¿¼¤¤Âç¤¤ÊÏÑ¤Î°ìÈÖ±ü¤Ë¡¢Âç¾®¤Î²ÏÀî¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¹¾¸Í¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¹¾¸Í¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤¬»ËÎÁ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³ùÁÒ»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤¬¡¢ÃÏÌ¾¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Á°¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Î½ª¤ï¤êº¢¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡´ØÅì¤Ë²¼¤Ã¤¿´¼ÉðÊ¿»á¤ÎËöêã¤Ç¤¢¤ëÃáÉã»áÎ®¤È¤¤¤¦°ìÂ²¤¬¡¢¹ÓÀî¤Ë±è¤Ã¤ÆÀªÎÏ¤ò¹¤²¤Æ¤æ¤¡¢²¼Î®¤ÎÊ¿ÌîÉô¤Ë¤â½»¤ßÃå¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉðÂ¢ËÌÉô¤ÎÈ«»³»á¤ä²Ï±Û»á¤¬¤½¤ì¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÆî²¼¤·¤Æ¹¾¸Í»á¡¦³ëÀ¾»á¡¦ËÅç»á¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÂ²¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¸»ÍêÄ«¤¬µóÊ¼¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤é¤â¤Û¤É¤Ê¤¯µ¢»²¤·¤Æ³ùÁÒËëÉÜ¤Î¸æ²È¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºë¶Ì¸©Íò»³Ä®¤Î¿ûÃ«¾ëÔ®¤ËÎ©¤ÄÈ«»³½ÅÃéÁü¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¾ë¤È½ÅÃé¤Ï´Ø·¸¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡Ë
¡¡¤½¤Î¹¾¸Í»á¤¬ËÜµò¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¹¾¸Í¾ë¤Î¤¢¤¿¤ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Åö»þ¤ÎÉð»Î¤ÎËÜµò¤Î¤¢¤êÊý¤«¤é¤·¤Æ¡¢²°Éß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜ´Ý¡Ê¤Ä¤Þ¤êÂæÃÏ¤Î¾å¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤ÎÆó¥Î´Ý¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶áÂå°ÊÁ°¤Ë¤ª¤±¤ëÆâÎ¦Éô¤Ç¤ÎÊªÎ®¼êÃÊ¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÇÏ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÏÇÏ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇÏ°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬²ÏÀî¸òÄÌ¡¢¤Ä¤Þ¤êÀîÁ¥¤Ç¤¢¤ë¡£ÀîÁ¥¤Ï¡¢´ØÅì¤À¤ÈÅß¾ì¤Ê¤É¤Î³é¿å´ü¤Ë¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·çÅÀ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÇÏ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂçÎÌ¤ÎÊª»ñ¤òÄã¥³¥¹¥È¤Ç±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¹¾¸Í¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÏÑ¤Î±ü¤ËÀî¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÁ¥Ãå¤¾ì¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢³¤¾åÍ¢Á÷¤«¤éÀîÁ¥¤äÇÏ¤Ø¤ÎÀÑ¤ß´¹¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤ÏÅöÁ³¡¢»Ô¤¬Î©¤Ä¤·¡¢Á¥¾è¤ê¤¬µÙ¤à¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¹¾¸Í»á¤¬µï¤ò¹½¤¨¤¿º¢¤Î¹¾¸Í¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê½¸Íî¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¹¾¸Í¾ëÀ¾¥Î´Ý²¼¡Ê¹Äµï³°±ñ¡Ë¤«¤é¸«¤¿Âç¼êÄ®¤Î¥Ó¥ë³¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ïº½ÉÍ¤äÀõÀ¥¤À¤Ã¤¿
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÔ»Ô¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Û¤É¤ÎÆø¤ï¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤»¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ÎÆüËÜ¤ÇÅÔ»Ô¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦ÆàÎÉ¤ÈÂçºËÉÜ¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢ÍêÄ«¤¬ËëÉÜ¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤Ç³ùÁÒ¤¬ÅÔ»Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÃÏÊýÃÏÊý¤Ë¤â¾®¤µ¤ÊÄ®¾ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤æ¤¯¡£Éð»Î¤¬»þÂå¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤ÆµþÅÔ°ì¶¯¤ÎÃæ±û½¸¸¢ÂÎÀ©¤¬Êø¤ì¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃæ±û¤ËµÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÙ¤¬²£Êý¸þ¤Ë¤âÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢²ßÊ¾·ÐºÑ¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä¹Ìî¸©¾åÅÄ»ÔÊÌ½ê¤Ë¤¢¤ë°Â³Ú»ûÈ¬³Ñ»°½ÅÅã¡£Æ±»û¤Ï³ùÁÒ»þÂå¤Ë¼¹¸¢ËÌ¾ò»á¤ÎÈß¸î¤Ç±É¤¨¤¿
¡¡¤µ¤é¤ËÆîËÌÄ«»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËüÃ±°Ì¤Î·³Àª¤¬ÆüËÜÎóÅç¤òÅì¤ØÀ¾¤Ø¤ÈÅ¾¤²²ó¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÊªÎ®¤¬³èÀ²½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼¼Ä®ËëÉÜ¤¬³Æ¹ñ¤ËÃÖ¤¤¤¿¼é¸î¤¬¡Ö¼é¸îÂçÌ¾¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ°è¸¢ÎÏ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼é¸î½ê¤Î¼þ°Ï¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¼¡Âè¤ËÃÏÊýÅÔ»Ô¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾¸Í¾ë¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼Ò²ñ¤¬ÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÄ¹Ï½¸µÇ¯¡Ê1457¡Ë¤Î¤³¤È¡£ÀðÃ«¾å¿ù²È¤Î²ÈºË¤È¤¤¤¦¿¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÂÀÅÄÆ»¿¿¡¦Æ»Þõ¤È¤¤¤¦¿Æ»Ò¤¬¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²ÈºË¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢É®Æ¬²ÈÏ·¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ©¾ì¤À¡£
ÆüÊëÎ¤±ØÁ°¤ËÎ©¤ÄÂÀÅÄÆ»ÞõÁü
¡¡¼¼Ä®»þÂå¤Î´ØÅì¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¸¢ÎÏ¤Ï¡¢¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï¸øÊý¡Ê¤¯¤Ü¤¦¡Ë¤È´ÉÎÎ¤È¤ËÊ¬Îö¤·¡¢¸øÊýÂ¦¤Ï¸Å²Ï¤òËÜµò¤È¤·¤Æ´ØÅì¤ÎÅìÈ¾Ê¬¤ò¡¢´ÉÎÎÂ¦¤ÏÀ¾È¾Ê¬¤òÀªÎÏ·÷¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î´ÉÎÎ²È¤ÎÊ¬²È¤¬¡¢Æ»¿¿¡¦Æ»Þõ¤¬»Å¤¨¤¿ÀðÃ«¾å¿ù²È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸øÊýÀªÎÏ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë´ÉÎÎ·³¤Ï¡¢ËÌÉðÂ¢¤Î¸Þ½½»Ò¡Ê¤¤¤«¤Ã¤³¡Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËËÜ±Ä¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸øÊýÀªÎÏ¤¬¡ÈÀïÀþ¡É¤ÎÆîÂ¦¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎËÉ±ÒµòÅÀ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ê¬²È¤ÎÀðÃ«²È¤¬¡ÈÀïÀþ¡ÉÆîÂ¦¤ÎËÉ±ÒÃ´Åö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¾¸Í¾ë¤¬ÃÛ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¹¾¸Í¾ëÀ¾¥Î´Ý¤Ë¤¢¤ëÆ»ÞõËÙ¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤Î°ä¹½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÎÉ÷¤ÎÅÚÂ¤¤ê¤ÎËÙ¤È¤·¤Æ¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤«
¡Î»²¹Í¿Þ½ñ¡ÏÂÀÅÄÆ»Þõ¤ÎÀïÎ¬¤ÈÀï½Ñ¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡ØÅì¹ñÉð¾¤¿¤Á¤ÎÀï¹ñ»Ë¡Ù¡Ê²Ï½ÐÊ¸¸Ë¡Ë¤ò¤´°ìÆÉ²¼¤µ¤¤¡£
É®¼Ô¡§À¾¸Ô ÁíÀ¸