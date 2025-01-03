¥Ù¥¹¥È11¤Î¶¯ÎÏ½õ¤Ã¿Í¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÍè¤¿¡Á¡×¡¡À¤³¦¶¯¹ë¤ËÄ©Àï¤ÇÂç·¿Êä¶¯¡ÖÂçËÜÌ¿¡×
¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤¬±ºÏÂ¤Ë²ÃÆþ
¡¡J1¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï1·î3Æü¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤éMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ë¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë±ºÏÂ¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÍè¤¿¡Á¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡27ºÐ¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤ÏÊì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÆâ¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯²Æ¤ËÇð¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é19»î¹ç7¥´¡¼¥ë¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£22Ç¯¤«¤é10ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï6¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ï31»î¹ç7¥´¡¼¥ë¡¢2024Ç¯¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ÇÁ´»î¹ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢9¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÊ³Æ®¡£J1¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥ô¥£¥ª¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤ËÂç¤¤Ê´î¤Ó¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯ÎÏ½õ¤Ã¿Í¤Î²ÃÆþ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¿ÀÊä¶¯¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ì¤«¤é±ºÏÂ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¡×¡ÖºÇ¶¯¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í½õ¤Ã¿Í¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÍè¤¿¡Á¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤Êä¶¯¡ª¡×¡ÖÂçËÜÌ¿¡×¡ÖJ¥ê¡¼¥°ºÇ¶¯¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬±ºÏÂ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È´¿´î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë