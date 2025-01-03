¡Ö¸ß¤¤¤Î¹ø¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤Æ¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦°ÂÆ£ÈþÉ±(36)¤¬¡È20ºÐ²¼¡É¶µ¤¨»Ò(16)¤È¡ÈUSJ¼ê¤Ä¤Ê¤®¥Ç¡¼¥È¡ÉÌ©Ãå¼Ì¿¿¡ÖÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡½¡½2024Ç¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
2024Ç¯¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¡¼¥×ÉôÌç¤ÎÂè3°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2024/06/26¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¸ß¤¤¤Î¹ø¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤Æ¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦°ÂÆ£ÈþÉ±(36)¤È¡È20ºÐ²¼¡É¶µ¤¨»Ò(16)¤ÎUSJ¼ê¤Ä¤Ê¤®¥Ç¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Çº£¤Ï¥³¡¼¥Á¤Î°ÂÆ£ÈþÉ±¡Ê36¡Ë¤È¤½¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç16ºÐ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢Áª¼ê¤ÎA·¯¤¬6·î22Æü¡¢Âçºå¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¡¢¼ê¤Ä¤Ê¤®¥Ç¡¼¥È¤Ë¶½¤¸¤ëÍÍ»Ò¤ò½µ´©Ê¸½Õ¤¬Âª¤¨¤¿¡£ÍâÆü¡¢°ÂÆ£¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤ÈÈà½÷¤ÏÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡½¡½¡£
¡þ¡þ¡þ
A·¯¤«¤é°ÂÆ£¤Ø¥³¡¼¥Á¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼
°ÂÆ£ÈþÉ±¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡°ÂÆ£¤¬A·¯¤ÎÀìÇ¤¥³¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬Ãæ³Ø3Ç¯¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯½©¤Î¤³¤È¡£
¡ÖA·¯¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Î¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÍË¾Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤Àµ¤»ý¤Á¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬±éµ»¤ËÉ½¤ì¤ë¡£ÎÉ¤¤¤È¤¤Ï¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç³ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢°¤¤¤È¤¤ÏÁ´Éô¤Ç¥ß¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ÂÆ£¤Î»ØÆ³¼Ô¤À¤Ã¤¿ÌçÆàÍµ»Ò¥³¡¼¥Á¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»þÀÞ»ØÆ³¤ËÍè¤ë°ÂÆ£¤È½Ð²ñ¤¤¡¢A·¯¤Î¤Û¤¦¤«¤éÈà½÷¤Ë¥³¡¼¥Á¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¡×¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ÂÆ£¤ÏÌ¼¤È¶¦¤Ë´ØÅì¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢A·¯¤¬µòÅÀ¤È¤¹¤ëÌ¾¸Å²°¤È¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬°ÂÆ£¤Ï½é¤á¤ÆÀìÇ¤¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤¹¤ëÁª¼ê¤ËA·¯¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤«¤é¡¢°ÂÆ£¤¬¾Íè¤ÎÌ´¤È¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¡£½é¤á¤Æ¤ÎÀìÇ¤¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÆ£¤ÏA·¯¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¿ÍÌÜ¤âØß¤é¤º¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¡Ä2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¶á²á¤®¤ë
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¶á²á¤®¤Æ¡¢¹µ¼¼¤Ç¤â¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤¬ÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£°ÜÆ°¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¿ÍÌÜ¤âØß¤é¤º¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡2¿Í¤¬¡Ö¥³¡¼¥Á¤ÈÁª¼ê°Ê¾å¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤ÎÀ¼¤¬ÊÔ½¸Éô¤ËÂ¿¤¯¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ2¿Í¤ÎËÜÅö¤ÎÃç¤Ï¡©¡¡¾®»ï¤¬¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤¬¡¢6·î22Æü¤ÎUSJ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¸ß¤¤¤Î¹ø¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯2¿Í
¡¡¤½¤ÎÁ°Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢A·¯¤ÏÂçºåÉÜÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿³¤³°ÇÉ¸¯Áª¼ê¤ÎÁª¹Í²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Êì¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ç°ÂÆ£¤È¶¦¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥ó¥¯¤ÇÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ï3¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½ÉÇñ¤¹¤ë¥ê¥ó¥¯²£¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍâÆü¡¢¸á¸å¤«¤é¤ÎÁª¹Í²ñ¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¸å±éµ»¤ò½ª¤¨¤¿A·¯¤È°ÂÆ£¤Ï¡¢·Þ¤¨¤ËÍè¤¿Êì¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¤³¤ß¡¢USJ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÍ¼Êý4»þ¤ò²á¤®¡¢¥Ý¥Ä¥ê¡¢¥Ý¥Ä¥ê¤È±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤¿³¥¿§¤Î¶õ¤Î²¼¤ò¡¢Æþ¾ì¥²¡¼¥È¤Ø¤ÈÊâ¤¯°ÂÆ£¤ÈA·¯¡¢¤½¤·¤ÆA·¯¤ÎÊì¤Î3¿Í¡£»±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤°ÂÆ£¤ÈA·¯¤Ï¸ß¤¤¤Î¹ø¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÊâ¤¯¡£
Êì¤¬Î¥¤ì¤ë¤È¼ê¤ò·Ò¤®¡Ä
¡¡A·¯¤ÎÊì¤¬¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾ì¤Ø¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤È¡¢°ÂÆ£¤ÈA·¯¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¼ê¤ò·Ò¤®¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ö¥é¥Ö¥é¤ÈÁ°¸å¤Ë¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤¤½÷À¤È¡¢¥¹¥é¥ê¤ÈÇØ¤Î¹â¤¤ÃËÀ¡£¤È¤â¤Ë¹õ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï2¿Í¤Ë20¤ÎÇ¯¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡USJ¤ÎÆþ¾ì¥²¡¼¥È¤òÆþ¤ë¤È¡¢±«¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿¡£3¿Í¤Ï¥²¡¼¥È¤½¤Ð¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÆþ¤ë¤È¡½¡½¡£
¡¡6·î26Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×ÊÂ¤Ó¤Ë27Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢°ÂÆ£¤ÈA·¯¤Î¡ÖËÜÅö¤Î´Ø·¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¯¡¼¥×¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾ÜÊó¤¹¤ë¡£USJ¼ê¤Ä¤Ê¤®¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Î»Ñ¤ä¡¢¤½¤ÎÍâÆü¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÊú¤¹ç¤¦2¿Í¤Î¿ÆÌ©¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¡£¤µ¤é¤Ë°ÂÆ£¤ÏA·¯¤ò²È¤Ë¤â¾·¤Æþ¤ì¡Ä¡Ä¡£°ÂÆ£¤Ïµ¼Ô¤ÎÄ¾·â¤Ë40Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÅÇÏª¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÈà½÷¤Ï2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤«¡©
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2024Ç¯7·î4Æü¹æ¡Ë