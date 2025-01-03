¥¸¥§¥¤¡¦¥¥ã¥¹¥È éðÀîÁï»Ò»á¡Ö¶¦´¶ÂÎ¸³¤È¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò³è¤«¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡×¢¨²èÁü¤Þ¤À
2024Ç¯¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä»Ô¾ì´Ä¶¤ÎµÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´·½¬¤äÏÈÁÈ¤ß¤ËÍê¤é¤Ê¤¤½ÀÆð¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£7·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Chrome¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£CookieÇÑ»ß¤ÎÅ±²ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢AI³èÍÑ¤¬¼ÂÁ©¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊÀïÎ¬¤¬¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼êË¡¤¬Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Digiday Japan¹±Îã¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï´ë²è¡ÖIN/OUT 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£2024Ç¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢´ë²è±Ä¶ÈËÜÉô ËÜÉôÄ¹ ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤òÌ³¤á¤ëéðÀîÁï»Ò»á¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¢¡¡¡¢¡¡¡¢¡
¡½¡½2024Ç¯¤Î¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¡¦À®²Ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£¡ÖJ¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ëÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¿·¤¿¤Ë¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¥¿¥¦¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖJ¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿1000·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¡×¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¡×¤ä¡¢¡ÖÇ¥¿±Ãæ¡¦»Ò°é¤ÆÃæ¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¡×¤Ç¤¹¡£»Ò»ý¤ÁÍÍ¤äÇ¥ÉØÍÍ¤È¸À¤ï¤ì¡¢¾¯¤·¿É¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬°Â¤é¤²¤ë¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç·ë²Ì¤¬¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¾å¤ÇÂç¤¤Ê¿ô»ú¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÉ¼Ô¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤«¤é¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¡¢¤³¤ÎÀè¤Î´ë²è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤âÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î»î¤ß¤Ï¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇÎÉ¤¤À®²Ì¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¹¹ð¤ÎÄãÌÂ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¡¢¸¡º÷Î®Æþ¤Ï¥¢¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¥Ö¥ë¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢AI¤Î»²Æþ¤Ë¤è¤ëÎ®Æþ¸º¤â¤¢¤ê¡¢ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤ÏÁý¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤ä¶È³¦ÃÄÂÎ¤â²ðÆþ¤·¤Æ¡¢¥ë¡¼¥ë¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯Æ°¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ä¶²þÁ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2025Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£2024Ç¯¤Ï¡¢¡ÖJ¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Î¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë¤â¡Ö30Âå¤ÎÍå¿ËÈ×¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤òOPEN¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþ°ÕÍß¤Î¹â¤¤ÆÉ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò³è¤«¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¤¤Á¤ó¤È³èÍÑ¡¦³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Î°Õ¸«¤¬³èÈ¯¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤´ë²è¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿Ç¯¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ÆÀµ²ò¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃµ¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï´ë²è¡ÖIN/OUT 2025¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷