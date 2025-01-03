¾¾²¼Þ«Ê¿¡¡¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡Ä²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×Êì¤Î¼êºî¤ê¿©´ï¤Ç¿·Ç¯¤Û¤Ã¤³¤ê¥¹¥¿¡½¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê37¡Ë¤¬¡¢3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼Â²È¤Ç·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¿·Ç¯¤Î²º¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È»þ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿·Ç¯¤Ï¼Â²È¤Ç²á¤´¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼Â²Èµ¢¤Ã¤¿¤é¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¤Î¼êºî¤ê¼è»®¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤¬»®¤ÎÃ¼¤Ë¤¤¤ëÊì¤Î¼êºî¤êÊ¿»®¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö¹õÆ¦¼Ñ¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È±ïµ¯Êª¤â´®Ç½¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼êºî¤êÅò°û¤ß¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÅò°û¤ß¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìç¾¾¤Î²£¤ÇÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤è¤í¤·¤¯2025Ç¯¡ª¡ª¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£