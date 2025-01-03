¿ûÅÄ¾Úö¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W¡×½Ð±é»þ¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¸·¤·¤¤·ãÎå ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈëÏÃÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/03¡ÛÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¥ï¥¿¥·¤À¤±¤Î³×Ì¿»Ë¡×¡Ê¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ûÅÄ¾Úö¡õ¾®¾¾ºÚÆà¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê²á¤®¤ëÄ¾É®Ê¸
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W¡×¡Ê2009¡Á2010¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î1¿Í¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Ìò¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿ûÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤Î¼ÂÊª¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¸«¤¿¿ûÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¡ª¤Þ¤¸¤Ç¡ª¡×¡Ö¤ä¡Á¤Ð¡ª²û¤«¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÁõÃå¡£¾¯¤·¸ÍÏÇ¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÊÑ¿È¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
Æ±ºî¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤â¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÁª¹Í¤ËÍî¤Á¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£¼ÂºÝ¤Ï¸«»ö¤Ë¼çÌò¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢VTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅÄºêÎµÂÀ¡Ê¢¨ºê¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î¿ûÅÄ¤¯¤ó¤¬1¿Í¤Ç¼çÌò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¶ËÏÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤Î´ë²è¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ÎÅö»þ¤ÎÇ¯Îð¤ÎÈà¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¸ý¤Ë¡£¿ûÅÄ¤â¡Ö¡Ê¶Í»³Îú¤È¡Ë2¿Í¼ç±é¤À¤Ã¤¿¤«¤éÂ¿Ê¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ìò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¤Ï¡Ö·¯¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¼¡Âè¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤¬½ª¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¡¢¸·¤·¤¤·ãÎå¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHKÁí¹ç
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ûÅÄ¾Úö¡õ¾®¾¾ºÚÆà¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê²á¤®¤ëÄ¾É®Ê¸
¢¡¿ûÅÄ¾Úö¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ó¸Ü
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W¡×¡Ê2009¡Á2010¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î1¿Í¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Ìò¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿ûÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤Î¼ÂÊª¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¸«¤¿¿ûÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¡ª¤Þ¤¸¤Ç¡ª¡×¡Ö¤ä¡Á¤Ð¡ª²û¤«¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÁõÃå¡£¾¯¤·¸ÍÏÇ¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÊÑ¿È¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¾ðÊó¡§NHKÁí¹ç
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û