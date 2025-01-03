¶þ¿«¤ÎºÇ²¼°Ì¤â¡Ä2·³ÂÇÎ¨.403¤Î¡ÈÅ·ºÍ¡É²ÃÆþ¡¢Ìî¼êÅ¾¸þ¤Îµ¯ÇúºÞ¡¡À¾Éð¤Ë¤¤¤ë°ïºà
À¾Éð¤Î¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥ÈTOP5¤òÆÈ¼«¤ËÁª½Ð
¡¡¶þ¿«¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë2025Ç¯¤ÎÀ¾Éð¤Ï¡¢À¾¸ýÊ¸Ìé¿·´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¿·¤¿¤Ê¡ÈÉ÷¡É¤ò¿á¤«¤¹´üÂÔ¤ÎTOP5¤òÆÈ¼«¤ËÁª½Ð¡£¤½¤ì¤¾¤ì¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡5°Ì¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀïÎÏ³°¤«¤é°éÀ®¤Ç·ÀÌó¤·¤¿25ºÐ¤ÎÃçÅÄ·Ä²ðÆâÌî¼ê¤À¡£2021Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È14°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢º£µ¨³«ËëÁ°¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¡£2024Ç¯¤Ï1·³¤Ç24»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.214¤â2·³¤Ç¤Ï24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.403¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¤ÎÈóËÞ¤Ê¥»¥ó¥¹¤Ç¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ëÆü¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤È¤ß¤ë¡£
¡¡4°Ì¤Ï°éÀ®¤Ç2Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿24ºÐ¤Î¥â¥ó¥Æ¥ë³°Ìî¼ê¡ÊËÜÌ¾¡¦Æü·¨¥â¥ó¥Æ¥ë¡Ë¤À¡£Ìî¼êÅ¾¸þ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿È´·²¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊWL¡Ë¤Ç¤âÂÇÎ¨.300¡Ê50ÂÇ¿ô15°ÂÂÇ¡Ë¡¢8ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¼éÈ÷ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡21ºÐ¤Î¿û°æ¿®ÌéÅê¼ê¤ò3°Ì¤Ë¿ä¤¹¡£2021Ç¯°éÀ®3°ÌÆþÃÄ¤«¤éºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë»ÙÇÛ²¼¤Ø¡È¾º³Ê¡É¡£¥×¥í½é¾¡Íø¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É8»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¡ÊÀèÈ¯5¡Ë¤Ç1¾¡2ÇÔ¡¢1¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨5.25¤À¤Ã¤¿¡£Æ±´üÆþÃÄ¤Î±©ÅÄ¿µÇ·²ðÅê¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Ø¤Î¿©¤¤¹þ¤á¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È6°ÌÆþÃÄ¤«¤é¤Î1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿Â¼ÅÄÎç²»ÆâÌî¼ê¤Ï196¥»¥ó¥Á¡¢110¥¥í¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¡£5·î¤Ë½é¾º³Ê¤·½éÂÇÀÊ¤Ç°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼4ÀïÌÜ¤ÇÉé½ý¤·¡¢1·³ºÆ¾º³Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.357¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢13ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂçÊÁ¡õÇØÈÖ¹æ¡Ö99¡×¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹þ¤á¤Æ2°Ì¤È¤¹¤ë¡£
¡¡1°Ì¤Ë¤Ï20ºÐ¤Î¹õÅÄ¾ÌðÅê¼ê¤òµó¤²¤ë¡£2021Ç¯5°ÌÆþÃÄ¤Ç¿û°æ¡¢±©ÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹âÂ´Æ±´üÆþÃÄ¥È¥ê¥ª¡×¤ò·ÁÀ®¡£²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇÂ®158¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ëËÜ³Ê±¦ÏÓ¤Ç¡¢ÂæÏÑWL¤Ç¤âµß±ç11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎÏ¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤ÈÍîº¹¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾¸ý¿·´ÆÆÄ¤Ï2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç2·³´ÆÆÄ¤ò3Ç¯´ÖÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¼ã¼ê¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤è¤¯ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë