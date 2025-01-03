Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¡¢º£Ç¯¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ë¡×¶âÍø°ú¤²¼¤²¤Î¸ø»»¡á£Æ£Ô
[ËÌµþ £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¡×¤Ë¶âÍø¤ò¸½ºß¤Î£±¡¥£µ¡ó¤«¤é°ú¤²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ê£Æ£Ô¡Ë¤¬£³Æü¡¢¿ÍÌ±¶ä¤Ë¤è¤ëÆ±»æ¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¼çÍ×¶âÍø¤Ï£·ÆüÊª¥ê¥Ð¡¼¥¹¥ì¥Ý¶âÍø¤Ç¡¢ºòÇ¯£¹·î²¼½Ü¤Ë£±¡¥£·¡ó¤«¤é£±¡¥£µ¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£
¿ÍÌ±¶ä¤Ï¡Ö¶âÍøÄ´À°¤ÎÌò³ä¡×¤òÍ¥Àè¤·¡¢Í»»ñ³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÎÌÅªÌÜÉ¸¡×¤«¤é¼´Â¤ò°Ü¤¹¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ÎÍ×·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÎÌÅªÌÜÉ¸¤Ï¶áÇ¯ÃÊ³¬Åª¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Ï¶âÍø´ÉÍý¤ÎÌò³ä¤Ë¤µ¤é¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢»Ô¾ì»Ö¸þ¤Î¶âÍø¤Î·ÁÀ®¤ÈÅÁÃ£¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¶âÍ»´ËÏÂ´ÑÂ¬¤òÇØ·Ê¤ËÃæ¹ñ¤Î£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤È£³£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£³Æü¡¢¤È¤â¤Ë²áµîºÇÄã¤òÉÕ¤±¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï£±£²·î¤Ë³«¤¤¤¿Ãæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¤Ç¡¢·Êµ¤Äì¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤ÆºâÀ¯½ÐÆ°¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò·èÄê¡£¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¡×¤ÎÍø²¼¤²¤È¶ä¹ÔÍÂ¶â½àÈ÷Î¨°ú¤²¼¤²¤ÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¿¤Ó¤Ë¤ª¤±¤ë»ñËÜ»Ô¾ì¤ÎÌò³ä¤Ë¶âÍø²þ³×¤È¤È¤â¤Ë·ÐºÑ¤Î¿¼¤¤¹½Â¤²þ³×¤âÉ¬Í×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£