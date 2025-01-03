´Ú¹ñ¡¦ÕúÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤âÆñ¹Ò¡¡¹çÆ±ÁÜººËÜÉô
Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÈó¾ï²ü¸·¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï3Æü¸áÁ°¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î·ÙÈ÷¤òÃ´¤¦ÉôÂâ¤Ê¤É¤ÎÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¡¢Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÕúÂçÅýÎÎ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆâÍð¤ò¼óËÅ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¹´Â«Îá¾õ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï3ÆüÄ«¡¢ÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶¯À©ÁÜºº¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î·ÙÈ÷¤òÃ´¤¦ÂçÅýÎÎ·Ù¸îÄ£¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤Ê¤É¤òÂçÅýÎÎ¸øÅ¡¤ÎÁ°¤ËÇÛÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÁÜºº°÷¤é¤¬ÉßÃÏÆâ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¤Î¤ò°ì»þ¡¢µñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¶¨µÄ¤Ç¸áÁ°8»þ¤Ë¤ÏÁÜºº°÷¤é¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ç·³ÉôÂâ¤ä·Ù¸îÍ×°÷¤È¤Î¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¹´Â«¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ïº£²ó¤Î¶¯À©ÁÜºº¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÅýÎÎ·Ù¸îÄ£¤äÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý¼Ô¤é¤È¤Î¾×ÆÍ¤â·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢150¿ÍÂÖÀª¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Îµ¬ÌÏ¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤ËÄÉ²Ã¤Î¿Í°÷¤âÅêÆþ¤¹¤ë¹½¤¨¤Ç¹¶ËÉ¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£