¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃ»µ¤ÅÙ¤Ï²¿¥Ñー¥»¥ó¥È¡©¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡Û¤³¤ì²¿¤Ë¸«¤¨¤ë¡©¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
1. ¥ê¥Õ¥È
2. ¥¹¥ï¥ó
3. ¤ª¤¿¤Þ
4. µÕ¤µ¤Þ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È
©¥Þ¥Þ¥ê
1.¥ê¥Õ¥È¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡ÖÃ»µ¤ÅÙ40%¡×
¿Þ·Á¤¬¥ê¥Õ¥È¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢Ã»µ¤ÅÙ¤¬40%¤È¤ä¤äÄã¤á¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÃ»µ¤¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢µ¤¤¬Ä¹¤¤Êý¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÃ»µ¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Â¦¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢»ëÌî¤¬¹¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎ©¾ì¤«¤éÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÃ»µ¤¤òµ¯¤³¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ö¥ìー¥¤ò¾å¼ê¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¾õ¶·¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»þ´Ö¤¬²á¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ¤Ä¹¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¿Í¤òµÞ¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤¿¤À¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤Ê¤¿¤¬Ã»µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬Ã»µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2.¥¹¥ï¥ó¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡ÖÃ»µ¤ÅÙ20%¡×
¿Þ·Á¤¬¥¹¥ï¥ó¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢Ã»µ¤ÅÙ¤¬20%¤È¤«¤Ê¤êÄã¤á¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âÂ¾¿Í¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢µ¤¤ÎÄ¹¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤º¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¹¥íー¥Æ¥ó¥Ý¤Ê´¶¤¸¤Î¿Í¡£Æ°ºî¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢È¿±þ¤âÆß¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾Ç¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢³Ú´ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÂÖÅÙ¤âÆ±¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µÞ¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¤Î¤ó¤Ó¤êÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬µ¤Ä¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤òÂÔ¤¿¤»¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£Ã»µ¤¤Ê¿Í¤È¤ÏÁêÀ¤¬°¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬µÞ¤«¤µ¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅÜ¤é¤»¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤Î¤ª¤Ã¤È¤ê´¶¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¥Ñ¥Æ°¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤è¤ê¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
3.¤ª¤¿¤Þ¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡ÖÃ»µ¤ÅÙ60%¡×
¿Þ·Á¤¬¤ª¤¿¤Þ¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢Ã»µ¤ÅÙ¤¬60%¤È¤ä¤ä¹â¤á¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¾¯¤·Ã»µ¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤â¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤¤¼þ¤ê¤ò¤»¤Ã¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤¬¤Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ï»Å»ö¤¬Áá¤¯¡¢¥Æ¥¥Ñ¥¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢ÃÊ¼è¤êÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Æ¥¥Ñ¥¤È¸úÎ¨¤è¤¯¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡£¤½¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤»ý¤Á¤¬µÞ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤¬ÃÙ¤¤¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¬¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢Ã»µ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀáÅÙ¤Ï¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤½¤¦¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â´¶¾ð¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¾¯¤·µÞ¤°¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ä¤Ê¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤Ê¤¿¤ËµÞ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
4.µÕ¤µ¤Þ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡ÖÃ»µ¤ÅÙ80%¡×
¿Þ·Á¤¬µÕ¤µ¤Þ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢Ã»µ¤ÅÙ¤¬80%¤È¤«¤Ê¤ê¹â¤á¡£¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ëÃ»µ¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬ÂÔ¤Æ¤º¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¼þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤Á¤Ç´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Ë¥Úー¥¹¤òÍð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â·ù¤¬¤ê¤½¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ï²×Î©¤Á¤ò´¶¤¸¤¬¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¿Í¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢É½¾ð¤äÂÖÅÙ¤Ë¾Ç¤ê¤¬¸«¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤â¡¢Ã»µ¤¤æ¤¨¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤¬·ù¤À¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢¥Æ¥¥Ñ¥Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â·ù¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²¿¤«¤Çµ¤Ê¬¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë