¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ8¶è¡ÛÀÄ³ØÂç¤¬¼ó°Ì¥¡¼¥×¡¡9¶è¤Ï¼ç¾¡¦ÅÄÃæÍªÅÐ¡¡¶ðÂç¤È¤Îº¹¤Ï1Ê¬56ÉÃº¹
¡¡¡þÂè101²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¡¦ÉüÏ©¡Ê2025Ç¯1·î3Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®¡ÁÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î£µ¶è´Ö109¡¦£¶¥¥í¡Ë
¡¡21¥Á¡¼¥à¡Ê´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÂè101²óÂç²ñ¤ÎÉüÏ©¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®¤«¤éÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î5¶è´Ö109¡¦6¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ýÏ©¤òÀ©¤·¤ÆÁí¹çÏ¢ÇÆ¤ØÆÍ¤¿Ê¤àÀÄ³ØÂç¤Î8¶è¡Ê21¡¦4¥¥í¡Ë¤Ï¡¢±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Ã´¤Ã¤¿¡£
¡¡7¶è¤Ç¤Ï¶ðÂç¤Îº´Æ£·½ÂÁ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¿·¤Î·ãÁö¤Ç°ìµ¤¤Ë2Ê¬27ÉÃ¤âº¹¤ò½Ì¤á¡¢¶ðÂç¤È1Ê¬40ÉÃº¹¤Î¼ó°Ì¤ÇÈ¯¿Ê¡£6¡¦9¥¥í¤Î³ý¥öºê¤Ç¤Ï1Ê¬50ÉÃº¹¤È¤ä¤ä³«¤¤¤¿¡£
¡¡·ø¼Â¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹ï¤ó¤Ç¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ9¶è¤Ø¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£2°Ì¡¦¶ðÂç¤È¤Îº¹¤Ï1Ê¬56ÉÃº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£