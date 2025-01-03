¤Þ¤ë¤Ç½÷²¦ÍÍ¡ª²Ç¤¤¤Ó¤ê¤¬¤·¤Ä¤³¤¤µÁÊì¡£¤·¤«¤·²¹¸ü¤ÊµÁÉã¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ç°ìÅ¾¡Ä¢ÍµÁÊì¤Î¹ÔÆ°¤ËÇº¤ó¤À»þ¤Î4¤Ä¤ÎÂÐ½èË¡
µÁÎ¾¿Æ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢¤È¤¤ËÉ×ÉØ´Ö¤ÎµµÎö¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤à³§¤µ¤ó¤Ë±ß³ê¤Ë´Ø·¸¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤º¤Ï²ÈÂ²Æâ¤Ç´¶¾ð¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤«¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
²ÈÄíÆâ¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¶¦ÍÊª¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿ÌäÂê¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢É×¤È¶¦¤Ë²ò·èºö¤òÌÏº÷¤¹¤ë»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
É×¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢ºÊ¤È¶¦¤ËÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òºÆ¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ÈÂ²ÌäÂê¤ÎÀìÌç²È¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÍøÍÑ¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³°Éô¤«¤é¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê°Õ¸«¤¬¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤ÎµÁÊì¤ÏµÁ¼Â²È¤Ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Û¤ÜÆÈºÛ¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤½¤ó¤ÊµÁÊì¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤Ó¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
µÁÉã¤¬Î¥º§¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
µÁÊì¤Î»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡£
ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¶¨ÎÏ¤¬¡¢¤è¤êË¤«¤Ê²ÈÄíÀ¸³è¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤à³§¤µ¤ó¤Ë±ß³ê¤Ë´Ø·¸¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´¶¾ð¤Î¶¦Í¤ò
ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤º¤Ï²ÈÂ²Æâ¤Ç´¶¾ð¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤«¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ÎÀßÄê
²ÈÄíÆâ¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¶¦ÍÊª¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©
µÁÊì¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿ÌäÂê¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢É×¤È¶¦¤Ë²ò·èºö¤òÌÏº÷¤¹¤ë»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
É×¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢ºÊ¤È¶¦¤ËÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òºÆ¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î³èÍÑ
¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ÈÂ²ÌäÂê¤ÎÀìÌç²È¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÍøÍÑ¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³°Éô¤«¤é¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê°Õ¸«¤¬¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÁÊì¤ËÇº¤à¤Î¤Ï²Ç¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡Ö»ä¤ÎµÁÊì¤ÏµÁ¼Â²È¤Ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Û¤ÜÆÈºÛ¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤½¤ó¤ÊµÁÊì¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤Ó¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
µÁÉã¤¬Î¥º§¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
µÁÊì¤Î»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡£
ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¶¨ÎÏ¤¬¡¢¤è¤êË¤«¤Ê²ÈÄíÀ¸³è¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë