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½»¡§ 2699 Kalākaua Ave, Honolulu, HI 96815
±Ä¡§8:00～20:30
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½»¡§2201 Kalākaua Ave Kiosk B-1, Honolulu, HI 96815
±Ä¡§10:00～22:00
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