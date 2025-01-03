¥ä¥Þ¥Ò¥í¤Î¥«¥Ä¥éÃåÍÑ¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¶¡×¡¡·¬¸¶À¬Ê¿¤¬£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é
¥«¥ó¥Æ¥ì¤ÎÌ¾Êª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿·¬¸¶À¬Ê¿¡Ê80¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥Þ¥Ò¥í¤Î¤Ô¤«¥Ã¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢¥ä¥Þ¥Ò¥í¤³¤È»³ËÜ¹ÀÇ·¡Ê62¡Ë¤È¤Ï¥«¥ó¥Æ¥ì»þÂå¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¡×¡Ê¥ä¥Þ¥Ò¥í¡Ë¡£
¥ä¥Þ¥Ò¥í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ä¥é¤òÈÖÁÈÃæ¤Ç¤Ï¤º¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥«¥Ä¥é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤¬·¬¸¶¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÅö»þ¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¥«¥Ä¥é¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤¤¤Æ¡ØÀ¬Ê¿¤µ¤ó¡¢¡ÊÇö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡Ë¤½¤í¤½¤í¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤Ï¼ä¤·¤¤¤Î¤Ç¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢¥«¥Ä¥é¤Ä¤±¤¿¤¤¿Í¤ª¤ë¤«¡©¡Ù¤È¼ÒÆâ¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·¬¸¶¡Ë
¤½¤Î¤È¤¼ê¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤À20Âå¤Ê¤¬¤éÇöÌÓ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ä¥Þ¥Ò¥í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¥«¥Ä¥éÃåÍÑ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥ä¥Þ¥Ò¥í¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¡£
¡ÖÄ«¡¢ÅÅ¼Ö¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ²ñ¼Ò¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë´À¤â½Ð¤ë¤·¡¢¥«¥Ä¥é¤¬¤º¤ì¤ë¡£²ñ¼Ò¤ËÍè¤Æ¶À¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ø¤è¤·¡¢¤³¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤ä¡Ù¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡×¤È·¬¸¶¤Ï²û¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥í¥±»£±Æ¤äËÛÊü¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿·¬¸¶¤À¤¬¡¢É¸½à¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¸¶¹Æ¤òÆÉ¤àµ¡²ñ¤ÏÄêÇ¯¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óºÇ¸å¤ÎÆü¡¢¡ÖÄêÇ¯¤ÎÆü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¤ÈÃíÊ¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥ä¥Þ¥Ò¥í¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤¬±äÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶¯°ú¤Ë1Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1Ê¬Í½Äê¤Î¸¶¹Æ¤òÁá¸ý¤Ç50ÉÃ¤Ë½Ì¤á¡¢ºÇ¸å¤Î10ÉÃ¤Ç¡ÖËÜÆü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¿¦¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÀÎ¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÉû¶È¤Ë¤â´²Âç¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Ö±é¤ÏÇ¯¤Ë70¡Á80²ó¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·¬¸¶¤¬¸À¤¨¤Ð¡ÖÀèÇÚ¤¬Æ»¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤«¤é¹Ô¤¯²æ¡¹¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä·ëº§¼°¤ò¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ä¥Þ¥Ò¥í¡£¤¢¤ë»þ¤Ê¤ÉËÌ³¤Æ»¤ÈÀÅ²¬¤ÇÆ±¤¸Æü¤Ë¹Ö±é²ñ¤ÎÃíÊ¸¤¬Íè¤¿¡£·¬¸¶¤«¤éÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¥ä¥Þ¥Ò¥í¤¬»þ¹ïÉ½¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤·¡¢Èô¹Ôµ¡¤È¿·´´Àþ¤ò¾è¤ê·Ñ¤²¤Ð¤®¤ê¤®¤ê´Ö¤Ë¹ç¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª¤«¤²¤ÇËÌ³¤Æ»¤«¤éÀÅ²¬¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢Î¾Î©¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·¬¸¶¡Ë¡£