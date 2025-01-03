¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡¡Âç¤ß¤½¤«¤ÎÌë¡¡¿Æ»Ò¤Ç¡Ö¤¦¤ª¡¼¤Ã¡×
¡¡¡Ú½©ÅÄ¡Û¡Ö¤¦¤ª¡¼¤Ã¡×¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«Ìë¤ÎÃË¼¯»Ô¡£Ìñ¤òÊ§¤¤¡¢Ê¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤µ¤ì¤ëÅÁÅý¤Î¥Ê¥Þ¥Ï¥²¹Ô»ö¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢Ç÷¤ë¤è¤¦¤Ê¤¦¤Ê¤êÀ¼¤¬½ê¡¹¤Ç¶Á¤¤¤¿¡£Á¥Àî¹Á¤Ë¶á¤¤°²ÂôÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤¬°ì½ï¤Ë²È¡¹¤ò²ó¤Ã¤¿¡£
¿Æ»Ò¤Ç¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤òÃ´¤¦ÉðÅÄÂÙÌÀ¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤ÈÂ©»Ò¤ÎÐÒÇÏ¤µ¤ó=2024Ç¯12·î31Æü¸á¸å5»þ57Ê¬¡¢ÃË¼¯»ÔÁ¥Àî¹ÁÁ¥Àî¤Î°²ÂôÄ®Æâ²ñ´Û¡¢·¨Éô¹¯¹°»£±Æ
¡¡²È¤Î¸¼´Ø¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿2É¤¤Î¥Ê¥Þ¥Ï¥²¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢µ¤¤µ¤¯¤Ê¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡£¿Æ»Ò¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×¤È¡¢Éã¿Æ¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤¬³Ú¤·¤²¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯ÉðÅÄÂÙÌÀ¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ï¥Ê¥Þ¥Ï¥²ÎòÌó25Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£Â©»Ò¤ÎÐÒÇÏ¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤ÏÃË¼¯»ÔÌò½ê¤Ë¶Ð¤á¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤À¡£
¡¡°²ÂôÃÏ¶è¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²10É¤¤¬3ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Ï½é¤á¤ÆÆ±¤¸ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÐÒÇÏ¤µ¤ó¡£ÂÙÌÀ¤µ¤ó¤â¡ÖÃ´¤¤¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡×¡£
¡¡ÐÒÇÏ¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢²È¤ËÍè¤ë¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤Ë¡Ö¤Ó¤Ó¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÂÙÌÀ¤µ¤ó¡Ë¡£¤½¤ì¤¬Éã¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´Ø¿´¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤«¤ò»öÁ°¤Ë²È¤Î¿Í¤Ë³Î¤«¤á¤ë¡ÖÀèÎ©¡Ê¤µ¤¤À¤Á¡Ë¡×¤òÌ³¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡ÖÉÝ¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤âÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹Ó¡¹¤·¤¯¤Æ¤â¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤Ïµ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿À¡£µã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÃÏ°è¤Î»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤·¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤á¤Ç¤¿¤¬¡Ê¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤«¡Ë¡©¡×¤È´ó¤êÅº¤¦¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö»³¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤Ë½¬¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Á³¤Ë¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤Î¿´¤ò¡ÊÐÒÇÏ¤µ¤ó¤¬¡ËÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£ÂÙÌÀ¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÃË¼¯»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤¬¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿2018Ç¯¡¢92Ä®Æâ¤¬¥Ê¥Þ¥Ï¥²¹Ô»ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£20Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç35¤ËµÞ¸º¡£ºÇ¶á¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤¬¡¢Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤â¤¢¤ê¡¢24Ç¯Ëö¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤È¤·¤¿¤Î¤Ï68Ä®Æâ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê·¨Éô¹¯¹°¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
Ë¡Í×,
¥Û¥Æ¥ë,
Áòµ·,
³ùÁÒ,
°ËÅì»Ô,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ï·¸å