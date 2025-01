『天才てれびくん』(NHK Eテレ)に出演し人気者になったギュナイ滝美(らあら)さん。昨年末からは「Popteen」でモデルとして活動しているのも話題だ。今年はカナダ留学を表明している彼女が、将来の夢を語ってくれた。 ※インタビューは昨年12月に開催された「オスカープロモーション2025年新春晴れ着撮影会」時のものです。 −−晴れ着撮影会は今回で2回目。2年連続での参加となりました。 「2回目呼ん

ログインして続きを読む

The post 【ギュナイ滝美 新春インタビュー】Popteenモデルなどで活躍、2025年はカナダ留学も「いずれ海外でも活躍できるようになりたい」 first appeared on GirlsNews.