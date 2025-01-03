Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤È¤Î³Æ¥ì¥Ù¥ë¤È³ÆÊ¬Ìî¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤Î·ÑÂ³¤òË¾¤à¡½Ãæ¹ñ³°¸òÉô
Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»´±¤Ï2Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÃæÆü´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ÈÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï¥Ú¥ë¡¼¤Î¼óÅÔ¥ê¥Þ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿ºÝ¡¢Î¾¹ñ¤Î¾åÁØÉô¤Î¸òÎ®¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£Î¾¹ñ¤Î¾åÁØÉô¤ÏºÇ¶á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¼°¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¹ñ´Ø·¸¤Ç¤Ï²þÁ±¤·È¯Å¸¤¹¤ëÀª¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÓÊóÆ»´±¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤ÏÆüËÜÂ¦¤È³Æ¥ì¥Ù¥ë¤È³ÆÊ¬Ìî¤ÎÂÐÏÃ¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤òÂ³¤±¡¢À¯¼£¤Ç¤ÎÁê¸ß¿®Íê¤òÁý¿Ê¤·¡¢¸ß·Ã¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¡¢°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¶¦¤ËÅØÎÏ¤·¤ÆÎ¾¹ñ¤ÎÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤òÁ´ÌÌ¿ä¿Ê¤·¡¢¿·»þÂå¤ÎÍ×µá¤Ë¹çÃ×¤·¤¿·úÀßÅª¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÃæÆü´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë