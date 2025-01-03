¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¶ðÂç¡¦º´Æ£·½ÂÁ¡¡£±£°¤«·î¤Ö¤ê¼ÂÀï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹´ª¤Ç¶Ã°Û¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿
¡¡Âè£±£°£±²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡¢£³Æü¡á£µ¶è´Ö£±£°£¹¡¦£¶¥¥í¡Ë¤ÎÉüÏ©¤Ç¡¢¶ðÂç¤Îº´Æ£·½ÂÁ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬à´°Á´Éü³èá¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç½Ð±À±ØÅÁ¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Î½ÐÁö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°·îÃæ½Ü¤«¤éÎý½¬¤òºÆ³«¡£º£Âç²ñ¤Ï¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç£·¶è¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£Ìó£±£°¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹´ª¤Ç£±»þ´Ö£°Ê¬£´£³ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¼ó°Ì¡¦ÀÄ³ØÂç¤È¤Îº¹¤ò£±Ê¬£´£°ÉÃ¤Ë½Ì¤á¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿º´Æ£¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£²¸ÊÖ¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÁö¤Ã¤¿¡£¸å¤í¤Ï¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢£±ÉÃ¤Ç¤âº¹¤òµÍ¤á¤Æ³Ú¤ËÁö¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤éÅìµþ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¡¢½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Öº´Æ£·½ÂÁ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº´Æ£·½ÂÁ¤¯¤ó¥±¥¬ÌÀ¤±¤À¤è¤Í¡©¡©¤¹¤Ã¤´¡×¡Öº´Æ£·½ÂÁ¤¨¤°¤¹¤®¡×¡Öº´Æ£·½ÂÁÉü³è¤Þ¤¸¤Çµã¤±¤ë´¶Æ°¡×¡Öº´Æ£·½ÂÁÁª¼ê¡¢Éü³è¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£