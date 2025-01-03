NY¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È4±Ä¶ÈÆüÂ³Íî¡¡¥À¥¦4Ëü2392¥É¥ë27¥»¥ó¥È¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯1Ëü9280.79
Ç¯ÌÀ¤±2Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï4±Ä¶ÈÆüÂ³Íî¤·¡¢µÙÆüÁ°¤Î2024Ç¯12·î31Æü¤ÈÈæ¤Ù151¥É¥ë95¥»¥ó¥È°Â¤Î4Ëü2392¥É¥ë27¥»¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
Ä«ÊýÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î½µ´Ö¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤Ï¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê·øÄ´¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²¥Ú¡¼¥¹Æß²½¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢Çä¤êÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¡¢¥Ê¥¤¥¤¬²¼Íî¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥À¥¦¤Î¹½À®ÌÃÊÁ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬Á°Ç¯³ä¤ì¤·¤¿¥Æ¥¹¥é¤¬6¡ó°Â¤ÈµÞÍî¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï5±Ä¶ÈÆüÂ³Íî¤·¡¢30.00¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î1Ëü9280.79¤À¤Ã¤¿¡£