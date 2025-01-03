ÃÏ¸µ£·¶è¤Ç¹ñ³Ø±¡Âç¡¦ÄÔ¸¶µ±¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡ÄÃæ·Ñ½êÄ¾Á°¤Ç¤¿¤¹¤Íî¤È¤·¡¢¹²¤Æ¤ÆÌá¤Ã¤Æ½¦¤¦
¡¡Âè£±£°£±²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÉüÏ©¤¬£³Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢£·¶è¤Ç¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÄÔ¸¶µ±(¤Ò¤«¤ë)¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¤¿¤¹¤¤òÍî¤È¤¹¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£·¶è¤«¤é£¸¶è¤Ø¤¿¤¹¤¥ê¥ì¡¼¤¹¤ëÊ¿ÄÍÃæ·Ñ½ê¤Þ¤ÇÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ê¡¢¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤¹¤¤ò³°¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¼ê¤Ë°®¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¿¤¹¤¤¬¡¢ÄÔ¸¶¤Î¼ê¤«¤éÍî¤Á¤¿¡£ÄÔ¸¶¤Ï¹²¤Æ¤Æ¿ô¥á¡¼¥È¥ëÌá¤ê¡¢Íî¤Á¤¿¤¿¤¹¤¤ò½¦¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ¸¶¤Ï¿ÀÆàÀî¸©ÆóµÜÄ®½Ð¿È¤Ç¡¢Æ±Ä®¤òÄÌ²á¤¹¤ë£·¶è¤ÏÃÏ¸µ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥³¡¼¥¹¡££±Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿£´¶è¤òÁö¤ë¤Ê¤É¡¢¾®ÅÄ¸¶¤ÈÊ¿ÄÍ¤ò·ë¤Ö¥í¡¼¥É¤Ë¤Ï°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¥³¡¼¥¹¤Ç»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë