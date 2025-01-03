GACKT¡¡³ÊÉÕ¤±¤Çà¤ä¤é¤«¤·¤¿áµ´Î¶±¡¤ÈDAIGO¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡Ö¥¢¥ì¤¬¥ª¥Þ¥¨¤¿¤Á¤ÎÆÃ¼ì¤ÊºÍÇ½¡×
¡¡²Î¼ê¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤¬£²Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÆÃÈÖ¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª£²£°£²£µ¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎàÂç¼ºÂÖá¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý¤ä²»³Ú¡¢·Ý½Ñ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡Ö°ìÎ®¡×¤Î¤â¤Î¤È°ìÈÌÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¤É¤Á¤é¤«¤ò¸«È´¤¯¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ºÇ¶¯¤ÎÀïÀÓ¤ò¸Ø¤ë£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡£º£²ó¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î£Ä£Á£É£Ç£Ï¤È¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤Îµ´Î¶±¡æÆ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤Î»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢£²¿Í¤Î¥ß¥¹¤¬¶Á¤à±Ç¤¹²ÁÃÍ¥Ê¥·á¤ÎºÇÄãÀ®ÀÓ¤Ë¡Ä¡£ÊüÁ÷¸å¡¢µ´Î¶±¡¤Ï£Ø¤Ç¡Ö£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤µ¤ó¡¡°ìÎ®¤Î¤Þ¤Þ¤Ë½ÐÍè¤º¡¡Á°²ó¤Î»°Î®¤É¤³¤í¤«±Ç¤¹²ÁÃÍÌµ¤·¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¡ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£¤µ¤é¤Ë£Ä£Á£É£Ç£Ï¤â¡Ö£²Ç¯Ï¢Â³¡¡±Ç¤¹²ÁÃÍ¤Ê¤·¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤µ¤óËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡Ö¼Õ¤ë¤Ê¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¥¢¥ì¤¬¥ª¥Þ¥¨¤¿¤Á¤ÎÆÃ¼ì¤ÊºÍÇ½¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÆÍ¤¿Ê¤á¡×¤ÈÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿£²¿Í¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¤à¤·¤í¥³¥¤¥Ä¤éÀ¨¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£¡£¡£¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡×¤È¤â¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£