¸Ë¼¤´³¿åÍø¥Ï¥Ö¤ÇÃù¿å³«»Ï¡¡Ãæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á1·î3Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥¯¥º¥ë¥¹¡¦¥¥ë¥®¥¹¼«¼£½£°¤¹îÆ«¡Ê¥¢¥¯¥È¡Ë¸©¤Î¸Ë¼¤´³¿åÍø¥Ï¥Ö¤Ç2024Ç¯12·î30Æü¡¢Ãù¿å¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤Î¹ñ²È½ÅÍ×¿åÍø·úÀß»ö¶È¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯±¿ÍÑÃÊ³¬¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸Ë¼¤´³¿åÍø¥Ï¥Ö¤Ï¤«¤ó¤¬¤¤¤ä¹¿¿åËÉ»ß¡¢È¯ÅÅ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Âç·¿¿åÍø»ÜÀß¤Ç¡¢Ãù¿åÃÓ¤ÎÁíÍÆÎÌ¤Ï1²¯2400ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÁíÅê»ñ³Û¤Ï¤ª¤è¤½17²¯500Ëü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¡£´°À®¸å¤Ï¸Ë»³²ÏÞõ¶è¤Ë¤ª¤±¤ëÇÀ¶ÈÍÑ¿å¤Î¶¡µëÊÝ¾ÚÎ¨¤¬40¡ó¤«¤é75¡ó¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¡£Ãù¿åÃÓ¤ÎÊü¿å¤òÍøÍÑ¤·¤¿È¯ÅÅ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼«¼£½£¤È¥«¥·¥å¥¬¥ëÃÏ¶è¤Ø¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Ãúâý¡Ë