¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ7¶è¡Û¶ðÂçOB¡¦¶â»Ò°Ë¿á¤¬ÎÏ¿å¡¡¥Í¥Ã¥È¡Ö¶»Ç®¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤¨¤Ð¡×
¡¡¡þÂè101²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¡¦ÉüÏ©¡Ê2025Ç¯1·î3Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®¡ÁÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î£µ¶è´Ö109¡¦£¶¥¥í¡Ë
¡¡21¥Á¡¼¥à¡Ê´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÂè101²óÂç²ñ¤ÎÉüÏ©¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®¤«¤éÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î5¶è´Ö109¡¦6¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ýÏ©4°Ì¤«¤éµÕ½±¤ò´ü¤¹¶ðÂç¤Î7¶è¡Ê21¡¦3¥¥í¡Ë¤Ï¡¢ÅöÆüÊÑ¹¹¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡È²øÊª¡Éº´Æ£·½ÂÁ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Ã´¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤ÎÀÄ³ØÂç¤«¤é4Ê¬7ÉÃº¹¤Ç¶î¤±¤À¤·¤¿¡£º´Æ£¤Ï5¥¥í¼êÁ°¤Ç2°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÀÄ³ØÂç¤ò·üÌ¿¤ËÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡¡7¶è¤Î15¥¥íÃÏÅÀ¤Çµë¿å¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢22Ç¯¡¢24Ç¯¤ÈÈ¢º¬5¶è¤òÁö¤Ã¤¿OB¤Î¶â»Ò°Ë¿á¡£22Ç¯¤Ï¶è´Ö4°Ì¡¢24Ç¯¤Ï¶è´Ö3°Ì¤È¹¥À®ÀÓ¤ò½¤¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº´Æ£¤ËÎÏ¿å¤òÅÏ¤·¡¢Àª¤¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¶»Ç®¤À¤Ê¤¡¡×¡Öº´Æ£·½ÂÁ¤Ø¤Îµë¿å¤¬¶â»Ò°Ë¿á¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËºÇ¹â¤¹¤®¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Ö¶â»Ò°Ë¿á¤Îµë¿å¤¤¿¡Á¡×¡Ö¤À¤ì¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¶â»Ò°Ë¿á¡ª¡×¤È¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£