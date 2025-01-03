¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡Ö·èÄêÅªÌò³ä¡×¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¡¢´üÂÔÉ½ÌÀ
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï2Æü¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÁè¤ò½ä¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö·èÄêÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¹ñ±ÄÄÌ¿®¼Ò¥¦¥¯¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥ë¥à¤Ê¤É¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È´û¤ËÅÅÏÃ¤ä²ñÃÌ¤ÇÊ£¿ô²ó¶¨µÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡ÖÈà¤Ï½ã¿è¤ËÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡ÖÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½À¡×¤¬¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¯´ø¤µ¤ì¡¢¾õ¶·²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³»²ËÅËÜÉô¤Ï2Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬°ìÉôÀ©°µ¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Î¥Þ¥ê¥¤¥ÎÂ¼¤Ë¤¢¤ë¥í¥·¥¢¤Î·³»ÊÎáÉô¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»ÔÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·âÇ½ÎÏ¤ò¼åÂÎ²½¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Î·³»ö»Ø´ø»ÜÀß¤ò¡ÖÇË²õ¤·Â³¤±¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ó¥¹¥«¡¦¥×¥é¥¦¥À¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ï1¡Á2Æü¤ËÌµ¿Íµ¡72µ¡¤Ç¹¶·â¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬47µ¡¤ò·âÂà¡¢24µ¡¤ÏÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£