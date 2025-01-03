£Ë£Å£Î£Ô£Á¡¢¡Ö£Ô£²£°£°£°£Ø¡×¤ËÂÞÃ¡¤¤µ¤ì¤¿·ý²¦¤ò¡Öµß½Ð¡×¡Ä¶¦Æ®Í½¹ð¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¤³¤³¤ËÍè¤¿¡Ä²¶¤Î¿´¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ä£±¡¦£²¿·½ÉÁ´À®ÀÓ
¢¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¡Ö£Î£Å£×¡¡£Ù£Å£Á£Ò¡¡£Ò£Å£Â£Ï£Ï£Ô¡¡£²£°£²£µ¡×¡Ê£²Æü¡¢¿·½É£Æ£Á£Ã£Å¡Ë´Ñ½°£´£¸£°
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤Ï£²Æü¡¢¿·½É£Æ£Á£Ã£Å¤Ç¡Ö£Î£Å£×¡¡£Ù£Å£Á£Ò¡¡£Ò£Å£Â£Ï£Ï£Ô¡¡£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±»î¹çÁ°¤ËÁ´¥«¡¼¥É¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñ¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸µÆü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤ÇÀ¶µÜ³¤ÅÍ¤òÇË¤ê¾×·â¤Î£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µéÃ¥¼è¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤¬¡Ö£Ô£Å£Á£Í£²£°£°£°£Ø¡×¤ÎÆ±»Ö¤Ç¤¢¤ë¥À¥¬¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£Ò£Å£Â£Å£Ì£Ì£É£Ï£Î¡×¤ÎÀ¶µÜ¡¢·ý²¦¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡£±¡¦£±£±¸å³Ú±à¤Ç·ý²¦¤È¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç°ìµ³ÂÇ¤Á¤¹¤ë£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡¢¤¤¤¤êÎ©¤Ä·ý²¦¡¢¤µ¤é¤ËÀ¶µÜ¤ò´°Á´¤Ë¾®¥Ð¥«¤Ë¤·ËÝÏ®¡£·ý²¦¤â½³¤ê¤ÇµÕ½±¤¹¤ë¤¬¡¢Âè£´»î¹ç¤Î£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡Ö£Ô£²£°£°£°£Ø¡×¤ØÅÅ·â²ÃÆþ¤·¤¿ÂçÏÂÅÄÐÒ¤Ë¾ì³°¤Ç¥¹¥È¥ó¥Ô¥ó¥°¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤ÉÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥ó¥°Æâ³°¤ÇÂçº®Íð¤Î°ìÀï¤Ï¡¢£±£·Ê¬£°£´ÉÃ¡¢·ý²¦¤¬¼ó¸Ç¤á¤Ç¥À¥¬¤ò´Ý¤á¹þ¤ß°ìÌðÊó¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡¾¡Íø¤Ï¤·¤¿¤¬»î¹ç¸å¤Ï¡¢£Ô£²£°£°£°£Ø¤ËÂÞ¤¿¤¿¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿·ý²¦¡£¤½¤³¤ØÉðÆ»´Û¤ÇÂÐÀï¤·¤¿£Ë£Å£Î£Ô£Á¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤··ý²¦¤òµß½Ð¡£¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÎ¾¼Ô¤Ï¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¤ò¤«¤ï¤·¡¢º£¸å¤Î¶¦Æ®¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç·ý²¦¤È¸½¤ì¤¿£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï¡ÖÍè¤¿¤è¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È·ý²¦¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤ÈºòÆüÀï¤Ã¤Æ²¶¤Ï»×¤¦¤¾¡££Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï£Î£Ï£Á£È¤Î¥ê¥ó¥°¤¬°ìÈÖ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥¯¥½¥ä¥í¡¼¤É¤â¤â£Î£Ï£Á£È¤Î¥ê¥ó¥°¤¬°ìÈÖ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢º£Æü¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È°®¼ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°ì½ï¤ËÂç¤¤Ê²Öºé¤«¤»¤è¤¦¤¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡·ý²¦¤¬µî¤ë¤È£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¸À¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤è¡£Íè¤¿¤è¡¢·ý²¦¡£·ý²¦¤¬¸À¤¦¤«¤éÍè¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Í¤¨¤¾¡£¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡£¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¤³¤³¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤è¡££²£µ¼þÇ¯¡£¤½¤¦²¶¤â£²£µ¼þÇ¯¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢µ¯¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡£¤Ç¤â¡¢²¶¤Î¿´¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¶á¤¤¤¦¤Á¡£¤½¤ì¤È¤â¤½¤ÎÀè¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤¼¡×¤È¥Í¥¯¥¹¥È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¢¡£±¡¦£²¿·½ÉÂç²ñÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
À¶µÜ³¤ÅÍ¡¢¡û·ý²¦¡Ê£±£·Ê¬£°£´ÉÃ¡¢¼ó¸Ç¤á¡Ë£Ï£Ú£Á£×£Á¡¢¥À¥¬¡ü
¡¡¢§£Ç£È£Ã¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÁª¼ê¸¢»î¹ç
¡û²¦¼Ô¡¦À¬Ìð³Ø¡Ê£±£³Ê¬£³£¶ÉÃ¡¢ÃÆÆ»¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÄ©Àï¼Ô¡¦¥¿¥À¥¹¥±¡ü
¡¡¢§£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥â¥ê¥¹¡¢¡û¥ª¥â¥¹¡¢ÂçÏÂÅÄÐÒ¡Ê£¹Ê¬£³£¶ÉÃ¡¢¥À¥Ö¥ë¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥é¥à¢ªÂÎ¸Ç¤á¡Ë¥¤¥Û¡¦¥Ç¡¦¥É¥¯¥È¥ë¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼£Ê£ò¡¥¡¢¥«¥ì¥Î¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¡ü¡¢¥µ¥¯¥½¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼
¡¡¢§¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¡û±óÆ£Å¯ºÈ¡Ê£±£´Ê¬£±£¶ÉÃ¡¢¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¢ª¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¾®Æ½ÆÆ»Ê¡ü
¡¡¢§£Î£Ï£Á£È¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ô£Á£Ç¡¡£Ò£Õ£Í£Â£Ì£Å¡¡
¡ûË¾·îÀ®¹¸¡¢¿ù±ºµ®¡Ê£±£¶Ê¬£³£µÉÃ¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¶¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¡Ëº´¡¹ÌÚÍ«Î®²à¡ü¡¢¥¿¥¤¥¿¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼
¢¨Â¾¤Ë½Ð¾ì¤Ï¡¢¥Þ¥µËÌµÜ¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤á¤ó¤½¡¼¤ì¡¢£Ì£Ê¡¦¥¯¥ê¥¢¥ê¡¼¡õ¥¾¥¶¥ä¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡õ¥«¥¤¡¦¥Õ¥¸¥à¥é¡¢Ä¬ºê¹ë¡õ¥â¥Ï¥á¥É¡¡¥è¥Í¡¢Ã«¸ý¼þÊ¿¡õÂç¸¶¤Ï¤¸¤á¡¢´ÝÆ£ÀµÆ»¡õÂçÏÂÅÄÐÒ
¡¡¢§£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
¡û£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¡¢£Ù£Ï¡½£È£Å£Ù¡¢µÆÃÓÍªÅÍ¡Ê£±£±Ê¬£²£±ÉÃ¡¢ÏÓ¸Ç¤á¡Ë£Å£é£ô£á¡ü¡¢£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¡¢µÜÏÆ½ãÂÀ