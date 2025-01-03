É×ÉØ¾è¤Ã¤¿¼Ö¤¬È¿ÂÐ¼ÖÀþ±Û¤¨¤ÆÅÅÃìÅù¤Ë¾×ÆÍ ½õ¼êÀÊ¤Ë¤¤¤¿É×¤¬»àË´¤·ºÊ¤â¥±¥¬ °¦ÃÎ¤Ç2025Ç¯½é¤Î¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤«
¡¡2Æü¸á¸å¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ê¤É¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿83ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤È¤·½é¤á¤Æ¤Î»àË´»ö¸Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2Æü¸á¸å2»þ5Ê¬¤´¤í¡¢Ë¶¶»ÔÀ¾´äÅÄ3ÃúÌÜ¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤ò±Û¤¨¡¢ÅÅÃì¤ä½»Âð¤ÎÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤àÊ¿Èø²í¸Ê¤µ¤ó(83)¤¬¡¢¶»¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿Èø¤µ¤ó¤Î79ºÐ¤ÎºÊ¤â¤í¤Ã¹ü¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç¤³¤È¤·È¯À¸¤·¤¿¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬1·ïÌÜ¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤ÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£