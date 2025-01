トップローディングコンパクトCDプレーヤーSHANLING EC3

MUSINは、3日にスタートしたAmazon初売りセールに参加。iBassoやSHANLINGなどのオーディオ機器が最大40% OFFで販売されている。対象は約30製品。期間は1月7日23時59分まで。新たにONIXの製品もセール対象となっている。なお、値引き率は予定で、実際は異なる場合がある。

【セール対象品ピックアップ】

DAP iBasso Audio DX180 10% OFF DAC/AMP iBasso Audio DC07PRO 8%OFF DAC/AMP iBasso Audio DC04PRO 16% CDプレーヤー SHANLING EC Mini 20% OFF CDプレーヤー SHANLING EC3 20% OFF CDプレーヤー SHANLING ET3 21% OFF DAP ONIX Overture XM5 9% OFF アクセサリ MUSIN イヤホンメッシュポーチ 15% OFF