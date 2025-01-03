Ž¢ÅìÂçÂ´µ²±²¦Ž£¤¬¶µ¤¨¤ë20Ê¬¤Î¥¹¥´¥¤ÊÙ¶¯Ë¡
¡Ê¼Ì¿¿¡§jessie¡¿PIXTA¡Ë
±ÑÃ±¸ì¤ä´Á»ú¡¢¿ô³Ø¤ä²Ê³Ø¤Î¸ø¼°¡¢Îò»Ë¤ÎÇ¯¹æ¤äÆâÍÆ¡¢»ñ³Ê»î¸³¤ÎÍÑ¸ì¤Ê¤É¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢¸úÎ¨¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤½Ð¤»¤ëÊÙ¶¯Ë¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öµ²±ÎÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¡¡×¤ÈÄü¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ëÊýË¡¤ò°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ²±¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¸¦µæÏÀÊ¸¤äÊÙ¶¯¡¦»Å»ö¡¦Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¸ú²ÌÅª¤Êµ²±Ë¡¤Ê¤É¤ò100Tips¤Ë¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡¢ÅìÂçÂ´µ²±ÎÏÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦ÀÄÌÚ·ò¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÅìÂç¼° µ²±ÎÏÄ¶ÂçÁ´¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
»î¸³ÈÏ°Ï¤È¡Ö³Ð¤¨¤ëÁíÎÌ¡×¤òÃÎ¤ë
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï»î¸³¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÑ¸ì¤äÃ±¸ì¤Ê¤É¤òµ²±¤¹¤ë¤È¤¡¢¤¤¤¤Ê¤ê°Åµ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¼Â¤Ïµ²±ÎÏ¤ò¶¥¤¦¡Ö¥á¥â¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Çµ²±¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¥á¥â¥ê¡¼¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê°Åµ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥´¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÅþÃ£¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¡Ê²áÄø¡Ë¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Å¤é¤¤¿Í¤Ï¡Ö³¤³°¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤È¤¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ¤Þ¤º¤ÏÂè°ì¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ØÃå¤¯¤¿¤á¤Î²áÄø¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤«¤é¶õ¹Á¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥È¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¶õ¹Á¤Þ¤ÇÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¾è¤ê´¹¤¨ÊýË¡¤Ê¤É¤â²¼Ä´¤Ù¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¶õ¹Á¤ËÃå¤¤¤¿¤é¤É¤³¤ÇÅë¾è¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Ìµ»öÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ß¤ê¤¿¤¢¤È¤Ï³¤³°¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½ÉÇñ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¤Ê¤É¡¢ÌÊÌ©¤Ë·×²è¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑ¸ì¤äÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤â¡¢¤ä¤êÊý¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö»î¸³ÈÏ°Ï¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼¡¤ËÆâÍÆ¡Ê¸«½Ð¤·¡¦Ã±¸µ¡ËÊÌ¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÍÑ¸ì¡Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¡Ë¤Î¿ô¤ä¼«Ê¬¤ÎÍý²òÅÙ¤Ê¤É¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£¶µ²Ê½ñ¤ä»²¹Í½ñ¤ÎÌÜ¼¡¤Ë¡¢¥¡¼¥ï¡¼¥É¿ô¤È¼«Ê¬¤ÎÍý²òÅÙ¤ò½ñ¤¹þ¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
³Ð¤¨¤ëÁíÎÌ¤«¤é¡Ö1Æü¤¢¤¿¤ê¤Îµ²±¤¹¤ëÊ¬ÎÌ¡×¤ò·è¤á¤ë
ËÜ¤Î1¡Á30¥Ú¡¼¥¸¤¬»î¸³ÈÏ°Ï¤À¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ÌÜ¼¡¤ò¸«¤Æ¡¢Æñ¤·¤½¤¦¤Ê²Õ½ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²Õ½ê¤Ï¡¢µ²±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤òÄ¹¤á¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ä´ûÃÎ¤ÎÈÏ°Ï¤ÏÃ»¤¯¤Æ¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î»þ¤Ë¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÊ¬ÎÌ¡×¤ä¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¡×¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤Î¤¢¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬120¸ì¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢70¡óÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â»Ä¤ê30¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë36¸ì¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£È¿ÂÐ¤Ë20¡ó¤·¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤±þÍÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎÁí¿ô¤¬30¸ì¤·¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³Ð¤¨¤ë¤Ù¤¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï24¸ì¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£³Ð¤¨¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î¿ô¤«¤é¡¢µ²±¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤É¤Î»î¸³¤ä²ÊÌÜ¤â°Åµ¤Î¤ß¤ÇÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢½ÐÂêÉÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö½¬½ÏÅÙ100¡ó¡×¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥´¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¸Â¤ê²òÁüÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ³Ø½¬¤ä°Åµ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¡¢³Ð¤¨¤ëÁíÎÌ¤«¤é¡Ö1Æü¤¢¤¿¤ê¤Îµ²±¤¹¤ëÊ¬ÎÌ¡×¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö°ìÆü¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£»î¸³ÈÏ°ÏÆâ¤ÎÆâÍÆ¤ò¶µ²Ê½ñ¤ä»²¹Í½ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢½ÅÍ×¤À¤È»×¤ï¤ì¤ëÍÑ¸ì¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ôÉ®¤Ç´Ý¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò°ú¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡ÖÍÑ¸ì¡×Ã±°Ì¤ÇÈ´¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¡ÖÍÑ¸ì¡×¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍÑ¸ì¤Îµ²±¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¶èÀÚ¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æµ²±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£µ²±»þ´Ö¤Ï5Ê¬¤Ç5¤Ä¡¢³Ð¤¨¤¿¤â¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤¹²òÅú»þ´Ö¤âÆ±¤¸5Ê¬ÄøÅÙ¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´·¤ì¤¿¤é5Ê¬¤Ç10¸Ä¤Ê¤É¤È¡¢³Ð¤¨¤ë¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ»þ´Ö¤òÅ°ÄìÅª¤Ë´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¥À¥é¥À¥é¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
²òÅú»þ´Ö¤Î5Ê¬¤Ç¡¢º£³Ð¤¨¤¿ÍÑ¸ì¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÍÑ¸ì¤Î°ÕÌ£¤äÀâÌÀ¤òÊ¸¾Ï¤È¤·¤Æ½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤ÎÍÑ¸ì¤Ê¤éÁ°¸å¤ÎÎ®¤ì¡¢±ÑÃ±¸ì¤Ê¤éÎãÊ¸¤äÎàµÁ¸ì¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¶µ²Ê½ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥é¥¹¥é¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
²òÅú»þ´Ö¤â5Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»î¸³Ãæ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»×¤¤½Ð¤¹Í¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ»þ´Ö¤ò¸·¤·¤á¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5Ê¬·Ð¤Ã¤¿¤é¡¢²òÅú¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÉü½¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²òÅú¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²Õ½ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÉü½¬»þ´Ö¤Ë³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Éü½¬¤Ï¤ª¤ª¤è¤½10Ê¬¤â¤¢¤ì¤Ð½ª¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î20Ê¬¤ò¡Ö1¥»¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢²¿²ó¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1¥»¥Ã¥È¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Á´ÎÏ¤Çµ²±¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç²òÅú¤·¡¢Á´ÎÏ¤ÇÉü½¬¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÇÁêÅöÈè¤ì¤Þ¤¹¡£Ï¢Â³¤·¤Æ¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢3¥»¥Ã¥È¡Ê·×60Ê¬´Ö¡Ë¤¬¸ÂÅÙ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢°ìÆü¤ÎÃæ¤ÇÄ«¡¢Ãë¡¢Ìë¤Ê¤É¤ÈÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤¦¤È½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡ÖÄ«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌë¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±¤¸ÆâÍÆ¤òºÆÅÙ¤ä¤ë¤ÈÎÉ¤¤Éü½¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
½ÉÂê¤Ï½Ð¤¹¤è¤ê¤âÁª¤Ð¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¸ú²Ì¤Ï¹â¤¤
¶ÌÀîÂç³Ø¤ÎÂ¼»³¹Ò»á¤¬2013Ç¯¤Ë¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò5ÉÃ¤Ë¶á¤¤¥¿¥¤¥à¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÌÌÇò¤¤¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¤Ë¡¢»È¤¦¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¡ÖÈï¸³¼Ô¤ËÁª¤Ð¤»¤¿¾ì¹ç¡×¤È¡Ö¼Â¸³¼ÔÂ¦¤Ç·è¤á¤ÆÍ¿¤¨¤¿¾ì¹ç¡×¤Ç¤Ï¡¢Èï¸³¼Ô¤¬¼«¤é¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬À®ÀÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¡¢¼ºÇÔ¤Ï°¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®¸ù¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤À¤ÈÇ¾¤¬´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡¢»È¤¦Æ»¶ñ¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤ä¤ëµ¤¤¬Áý¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¿¤áÀ®ÀÓ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±ÑÃ±¸ì¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤ËÀèÀ¸¤¬¡Ö¾®¥Æ¥¹¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢º£½µ¤Ï1¡Á100ÈÖ¤Î±ÑÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍè½µ¤Ï101¡Á200ÈÖ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢À¸ÅÌ¤Ë¡Ö1¡Á100ÈÖ¤È101¡Á200ÈÖ¤ÎÈÏ°Ï¡¢¤É¤Ã¤Á¤òº£½µ¤ä¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤À¸ÅÌ¼«¿È¤ËÁª¤Ð¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢À®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯¤Ç»È¤¦¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤ä¾Ã¤·¥´¥à¤Ê¤É¤ÎÊ¸Ë¼¶ñ¤ò¿Æ¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤êÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤ê¤â¡¢°ì¼°¤ò¼«Ê¬¤ÇÂ·¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿³Æ²ÈÄí¤Î¶âÁ¬»ö¾ð¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤ËÄÌ¤¦½Î¤äÍ½È÷¹»¤â¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¡×¼çÂÎ¤ÇÁª¤Ö¤Û¤¦¤¬¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤êÀ®ÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°¤¤À®ÀÓ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤âÁ°¸þ¤¤ËÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÙ¶¯¤ò¤ï¤¶¤ÈÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Çµ²±ÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë
¿´Íý³ØÍÑ¸ì¤Ç¡Ö¥Ä¥¡¥¤¥¬¥ë¥Ë¥¯¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ä¥¡¥¤¥¬¥ë¥Ë¥¯»á¤¬¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ëÌÜÅª¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤ºÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Îµ²±¤Ï¡¢´°Î»¤·¤¿¤â¤Î¤Îµ²±¤è¤ê¤â»×¤¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
NHK¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤äÃë¥É¥é¤Ê¤É¤Ç¡ÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍâÆü¤â¸«¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤¬ÎÉ¤¤¾ìÌÌ¤ÇCM¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¸ú²Ì¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤¿Îã¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤òÊÙ¶¯¤Ë±þÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£ ±ÑÃ±¸ì100¸Ä¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½ÉÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö90¸Ä¡×¤ÇÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢90¸ÄÊ¬¤Îµ²±¤Ï100¸Ä¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È¤¤è¤ê¤â»×¤¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö»Ä¤ê¤Î10¸Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç10¸Ä¤òÄÉ²Ã¤Ç³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°¤Ë³Ð¤¨¤¿90¸Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉü½¬¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥¡¥¤¥¬¥ë¥Ë¥¯¸ú²Ì¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ö¤¢¤È¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ä°õ¾Ý¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤È¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÈ¿ÂÐ¤Ë¤½¤ì¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀÄÌÚ ·ò ¡§ ¥á¥â¥¢¥«ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¿ÆüËÜ¥á¥â¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ²ñÄ¹¡Ë