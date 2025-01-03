¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ7¶è¡Û¶ðÂç¡È²øÊª¡Éº´Æ£·½ÂÁ¤¬¶è´Ö¿·¡ª¸Î¾ã¾è¤ê±Û¤¨¡Ö²¸ÊÖ¤·¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡×°ìµ¤57ÉÃ¹¹¿·
¡¡¡þÂè101²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¡¦ÉüÏ©¡Ê2025Ç¯1·î3Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®¡ÁÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î£µ¶è´Ö109¡¦£¶¥¥í¡Ë
¡¡21¥Á¡¼¥à¡Ê´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÂè101²óÂç²ñ¤ÎÉüÏ©¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®¤«¤éÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î5¶è´Ö109¡¦6¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ýÏ©4°Ì¤«¤éµÕ½±¤ò´ü¤¹¶ðÂç¤Î7¶è¡Ê21¡¦3¥¥í¡Ë¤Ï¡¢ÅöÆüÊÑ¹¹¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡È²øÊª¡Éº´Æ£·½ÂÁ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Ã´¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤ÎÀÄ³ØÂç¤«¤é4Ê¬7ÉÃº¹¤Ç¶î¤±¤À¤·¤¿¡£
¡¡1Ëü¥á¡¼¥È¥ë27Ê¬28ÉÃ50¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸Ø¤ëº´Æ£¤ÏÃÑ¹ü¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤Ç½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ¤ÏÁö¤ì¤º¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂç°ìÈÖ¤¬Ìó10¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï5¥¥í¼êÁ°¤Ç2°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÀÄ³ØÂç¤ò·üÌ¿¤ËÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶è´ÖµÏ¿¤Ï20Ç¯Âç²ñ¤Î°¤Éô¹°µ±¡ÊÌÀÂç¡Ë¤Î1»þ´Ö1Ê¬40ÉÃ¡£º´Æ£¤Ï1»þ´Ö0Ê¬43ÉÃ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶è´Ö¿·¤Ç¡¢ÀÄ³ØÂç¤È¤Îº¹¤ò°ìµ¤¤Ë2Ê¬27ÉÃ½Ì¤á¤¿¡£
¡¡º´Æ£¡Ö10¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÁö¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£