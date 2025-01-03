Ç¥¿±Ãæ¤ÎºÊ¤òÊüÃÖ¤·¡¢4Æü´Ö¡È»Å»ö¡É¤«¤éµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿É×¡£¤·¤«¤·¡¢ºÊ¡Ö²ñ¼Ò¤ËËèÆü³ÎÇ§¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×¢ÍÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¿´Íý
Éâµ¤¤Ê¤É¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿´¤Ë½ý¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¿´Íý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍßµá¤¬¸¶°ø¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éâµ¤¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤Î·ä´Ö¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ä´Ö¤òÃ»´üÅª¤Ê´Ø·¸¤ÇËä¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Î»ä¤òÊüÃÖ¤·¡¢4Æü´Öµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿É×¡£
»Å»ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬¡Ø²ñ¼Ò¤ËËèÆü³ÎÇ§¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡Ù¤È¸À¤¦¤È
ÆÍÁ³¹²¤Æ¤ÆÌµÍý¤Ê¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
°ì½Ö¤Î¤¢¤ä¤Þ¤Á¤¬À¸³¶¤òº¸±¦¤¹¤ë»öÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿®Íê¤È¥¥ã¥ê¥¢¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÎÑÍý´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¿´Íý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾µÇ§Íßµá¤Îæ«
¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍßµá¤¬¸¶°ø¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë²ò·èºö
Éâµ¤¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤Î·ä´Ö¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ä´Ö¤òÃ»´üÅª¤Ê´Ø·¸¤ÇËä¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
4Æü´Öµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿É×
¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Î»ä¤òÊüÃÖ¤·¡¢4Æü´Öµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿É×¡£
»Å»ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬¡Ø²ñ¼Ò¤ËËèÆü³ÎÇ§¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡Ù¤È¸À¤¦¤È
ÆÍÁ³¹²¤Æ¤ÆÌµÍý¤Ê¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
°ì½Ö¤Î¤¢¤ä¤Þ¤Á¤¬À¸³¶¤òº¸±¦¤¹¤ë»öÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿®Íê¤È¥¥ã¥ê¥¢¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÎÑÍý´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë