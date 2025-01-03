¡ÚÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÎ©·û¤¬ÌÜ»Ø¤¹²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¡¡¾®Àî´´»öÄ¹¡ÖÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÏÍ½»»¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡¢À¯¸¢¤Î¿®Ç¤¡×¤Ç¾¡Éé¤Ø
½°±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Î²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÏÌîÅÞ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤Ç¤¢¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬FNN¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢½°±¡Áª¸å¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤äÈ¿¾ÊÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¿·Ç¯¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
½ÏµÄ¤È¸ø³«¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¹ñ²ñ¡Ö70ÅÀ¡×ºÇÂç¤ÎÀ®²Ì¤ÏÀ¯ºö³èÆ°ÈñÇÑ»ß
¡ÖÎò»ËÅª¤Ê¼«¸ø²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ÏÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÈæ³ÓÂè°ìÅÞ¤ËµÚ¤Ð¤º¡¢¼óÁê»ØÌ¾¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç100ÅÀËþÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
FNN¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Àî½ßÌé´´»öÄ¹¤À¡£
2024Ç¯9·î¤ÎÅÞÂåÉ½Áª¤Ç¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µ¼óÁê¤¬¿·ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯Â¤·¤¿¼¹¹ÔÉô¤Ç´´»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£2005Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾®Àî»á¤ÏÅÞ¤ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö¤Ê¤¼·¯¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤âÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®Àî»á¤Ï2024Ç¯¤ÎÅÞ¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö70ÅÀ¡×¤ÈÅÀ¿ô¤òÉÕ¤±¤¿¡£½°±¡Áª¤Ç¼«¸ø²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö½ÏµÄ¤È¸ø³«¤Î¹ñ²ñ¤Ë¾¯¤·¶á¤Å¤¤¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¾®Àî»á¤Ï¡ÖÍ¿ÅÞÆâ¤Î»öÁ°¿³ºº¤ÈÅÞµÄ¹´Â«¤Ç¹ñ²ñ¤¬·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»þ¤ËÀ¯ÉÜ¤Î²¼ÀÁ¤±µ¡´Ø¤È¸À¤ï¤ì¡¢»þ¤ËÄÌ²áµ·Îé¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤È¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ú¤Â³¤½ÏµÄ¤È¸ø³«¤Î¹ñ²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞ7ÅÞ¤¬¶¦Æ±¤ÇË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤µ¤»¤Æ¼Â¸½¤·¤¿À¯ºö³èÆ°Èñ¤ÎÇÑ»ß¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖÀï¸åÆüËÜÀ¯¼£»Ë¤ÎºÇÂç¤Î°Ç¤ÈÇ¿¤Î°ì¤Ä¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ê¤É½ÉÂê¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¡×
¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¤¿À¯¼£²þ³×¤Ç¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿À¯ºö³èÆ°Èñ¤Ï¡¢À¯ÅÞ¤«¤éÅÞ´´Éô¤éµÄ°÷¸Ä¿Í¤Ë»Ù½Ð¤µ¤ì¤ëÈñÍÑ¡£»È¤¤Æ»¤ò¸ø³«¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï´´»öÄ¹¤ËÇ¯´Ö10²¯±ßÄøÅÙ»Ù½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³Û¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÌäÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÇÑ»ß¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½°±¡Áª¤ò·Ð¤Æ¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£²þ³×¤òµá¤á¤ëÀ¤ÏÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢ÇÑ»ß¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Ä¤Ä¡¢³°¸ò¾å¤ÎÈëÌ©¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ë»Ù½Ð¤Î°ìÉô¤òÈó¸ø³«¤È¤¹¤ë¡Ö¸ø³«ÊýË¡¹©É×»Ù½Ð¡×¤òÀß¤±¤¿ÇÑ»ßË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Î©·û¤Ê¤ÉÌîÅÞÂ¦¤ÎÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤ÆÅ±²ó¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¾®Àî»á¤ÏÀ¯ºö³èÆ°Èñ¤ÎÇÑ»ß¤ò¼Â¸½¤·¤¿°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½°±¡ÁªÄ¾¸å¤Ï¹ñ²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤ÎÊÑ²½¤¬¹ñÌ±¤Ë¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤ÊÑ²½¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢ÀÎ¤Î¼«¸ø²áÈ¾¿ô¤Ç¤Î¹ÅÄ¾²½¤·¤¿°ÂÄê¡¢°ì¶¯À¯¼£¤ÎÊý¤¬¤Þ¤·¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¡¢¾¡Éé¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
½°±¡Áª¸å¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢17¤Î¾ïÇ¤°Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ¿ÅÞ15¡¢ÌîÅÞ2¡×¤«¤é¡ÖÍ¿ÅÞ10¡¢ÌîÅÞ7¡×¤ÈÌîÅÞ¤Ø¤ÎÇÛÊ¬¤¬Áý¤¨¡¢Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤ÏÎ©·û¤Î°Â½»½ßÁ°¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌîÅÞ¤«¤é¤ÎÍ½»»°Ñ°÷Ä¹½¢Ç¤¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Î©·û¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë½¤Àµ°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç»Ù±ç¤Ë¸þ¤±¤¿½¤Àµ¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤µ¤»¤¿¡£¹ñ²ñÄó½Ð¸å¤ÎÍ½»»°Æ¤Î½¤Àµ¤Ï28Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¾®Àî»á¤Ï¡ÖË¾¤Þ¤·¤¤ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤Ü¤í¤²¤Ê¤¬¤é´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¹ñÌ±¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ËºÇ¤â°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Ë¹ÎÄêÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢2009Ç¯¤ÎµìÌ±¼çÅÞ¤Ë¤è¤ëÀ¯¸¢¸òÂå¤Îº¢¤È¤Î¤¢¤ë°ã¤¤¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖºÇ¤â°ã¤¦¤Î¤Ï²æ¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¸¬µõ¤µ¡¢¿µ½Å¤µ¤À¡£Åö»þ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ»×¤¦¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ª¤´¤ê¹â¤Ö¤ê¡¢ËüÇ½´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºø³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èó¾ï¤ËÉÔÂ½¤Ê¡¢¸¬µõ¤Ç¤Ê¤¤À¯¼£ÀªÎÏ¤ËÅö»þ¤ÎÌ±¼çÅÞ¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÄËÀÚ¤ËÌÔÎõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«¸ø¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ò¤·¤¿º£¡¢²æ¡¹¤Ë¤Ï¤ª¤´¤ê¹â¤Ö¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ä¡¢¸¬µõ¤µ¡¦¿µ½Å¤µ¡¦ÃúÇ«¤µ¤ò¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤´í¤¦¤µ¤¬¤Ê¤¤¡×
µìÌ±¼çÅÞ¤¬À¯¸¢¸òÂå¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾®Àî»á¤ÏÅöÁª2²ó¤Î¼ã¼êµÄ°÷¤Ç¡¢ÁíÌ³À¯Ì³´±¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÅö»þ¤ÎºÃÀÞ¤È¼ºÇÔ¤Î·Ð¸³¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¤³¤È¤òÄËÀÚ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£¤Ç¤â¼«²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾®Àî»á¤Ï¡Ö¸¬µõ¤µ¡¦¿µ½Å¤µ¡¦ÃúÇ«¤µ¤Ï¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¡¢¼¡¤Î¹ñ²ñ¤âÍ¸¢¼Ô¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊÑ²½¤ò¹ñÀ¯¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇÂç¤ÎÌ³¤á¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
È¿¾ÊÅÀ¤ÏÌîÅÞ¤Þ¤È¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¡¡84¤ÎÌµ¸úÉ¼¤Ë¡ÖÀÕÇ¤Æ¨Èò¡×
°ìÊý¤Ç¡¢½ÏµÄ¤È¸ø³«¤Î¹ñ²ñ¤Ë¤âÈ¿¾ÊÅÀ¤Ï¤¢¤ë¡£¾®Àî»á¤Ï11·î¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÌîÅÞ¤ÎÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¯¸¢ÈãÈ½É¼¤Î¼õ¤±»®¤¿¤ê¤¨¤¿¤¬¡¢ÈæÎãÉ¼¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÞ¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ä´üÂÔ¤Ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÀÐÇËÌÐ¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï¡¢»²±¡¤Ï1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇÀÐÇË»á¤òÁª½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¼«¸øÎ¾ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤¿½°±¡¤Ï1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇÃ¯¤â²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤»¤º¡¢ÀÐÇË»á¤ÈÎ©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ë¤è¤ë30Ç¯¤Ö¤ê¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤ÏÀÐÇË»á221É¼¡¢ÌîÅÄ»á160É¼¡¢Ìµ¸ú84É¼¡£Â¾¤ÎÌîÅÞ¤ò¤Þ¤È¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌîÅÄ»á¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÐÇË»á¤ÎÆÀÉ¼¤¬¾å²ó¤ê¼óÁê¤ËºÆ»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1993Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤ëÅÞ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢8ÅÞÇÉ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¾®Âô°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤À¡£¾®Âô»á¤Ï¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤«¤é2Æü¸å¤Î13ÆüÌë¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤ÇÌó1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÌîÅÄ»á¤È²ñÃÌ¡£ÌîÅÄ»á¤ËÂÐ¤·¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤ÎÌµ¸úÉ¼¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö84É¼¤¬Æþ¤ì¤ÐÆâ³Õ¤¬¼è¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾®Àî»á¤Ï¡ÖÌîÅÄ²ÂÉ§¤È½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤Îµá¿´ÎÏ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ï´Å¤ó¤¸¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡£°ìÊý¡¢¤½¤ì¤ÏÈæ³ÓÂè°ìÅÞ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤Ê¤ª¼«¸ø¤¬²áÈ¾¿ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¹½Â¤ÅªÍ×°ø¤¬Âç¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ìµ¸úÉ¼¤òÅê¤¸¤¿Â¾¤ÎÌîÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿Ìä¤âÄè¤·¤¿¡£
¡Ö·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤ÏÌîÅÄ²ÂÉ§¤È½ñ¤±¤Ê¤¤¿Í¤ÏÀÐÇËÌÐ¤È½ñ¤¯¤Ù¤¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐ¤È½ñ¤±¤Ê¤¤¿Í¤ÏÌîÅÄ²ÂÉ§¤È½ñ¤¯¤Ù¤¤À¡£¤É¤Á¤é¤È¤â½ñ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ¨¤²¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÕÇ¤Æ¨Èò°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¾®Àî»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤ÏÍ¸¢¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤âËþÂ¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÌµ¸úÉ¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¾È¤é¤»¤ÐÈó¾ï¤ËÌµÀÕÇ¤¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤À¤Èº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ°¤ë¡£
2025Ç¯¤Ï¡ÖÌö¡×¡¡»²±¡Áª¤Ç¼«¸ø²áÈ¾¿ô³ä¤ìÌÜ»Ø¤¹¡ÖÀ¯¸¢¸òÂåÁªµó¤Î²ÄÇ½À¤â¡×
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¾¡Éé¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¡£¾®Àî»á¤Ë¡Ö2025Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÌö¡×¤òµó¤²¤¿¡£Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ·Ìö¡¢ÌöÆ°¤ÎÌö¤À¡£¥Û¥Ã¥×¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥Û¥Ã¥×¤¬¿·ÂÎÀ©È¯Â¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬½°±¡Áª¤Ç¤Î¼«¸ø²áÈ¾¿ô³ä¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¡¢Ä·Ìö¡¢ÌöÆ°¤Ï»²±¡Áª¤Ç¤Î¼«¸ø²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö²¾¤Ë»²µÄ±¡¤Ç¤â²áÈ¾¿ô¤ò¼º¤¨¤ÐÀ¯¸¢¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£»²µÄ±¡Áªµó¤ÏÀ¯¸¢¿®Ç¤Áªµó¤Ç¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤ÏÀ¯¸¢¸òÂåÁªµó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÎÄÌÎã¤À¡£¤·¤«¤·º£²ó¤ÏÄÁ¤·¤¯»ö¼Â¾å¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤¬À¯¸¢¸òÂåÁªµó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®Àî»á¤Ï¡ÖÂåÉ½¤¬¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê½°±¡¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¼«¸ø²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤¤¤¦ÂçÌÜÉ¸¤¬¤Þ¤º¤¢¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
²Æ¤Î»²±¡Áª¤Þ¤Ç¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¤Î¹¶ËÉ¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¡¢1·î¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àî»á¤Ï¡ÖÍ½»»¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡¢À¯¸¢¤Î¿®Ç¤¡¢¤³¤Î4¤Ä¤¬Âç¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´¶¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö»þ´Ö¼´¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ºËÜÍ½»»¤Î½°±¡¤Ç¤ÎºÎ·è¤¬2·îËöÁ°¸å¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ï3·îËöÁ°¸å¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ï4·î°Ê¹ß¤Î½ÅÍ×Ë¡°Æ¿³µÄ¤Ç¥á¥¤¥ó¥¤¥·¥å¡¼¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£À¯¸¢¤ò¿®Ç¤¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï²ñ´üËö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¾®Àî»á¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬Â·¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÏÉé¤±¤¿¡£ÌîÅÞ¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬Â·¤Ã¤¿¹ñ²ñ¿Í»ö¤Ç¤Ï¾¡¤Ã¤¿¡£·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°û¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤È°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê°ú¤Ê¬¤±¡£À¯ºö³èÆ°Èñ¤ÏÌîÅÞ¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬¤Û¤ÜÂ·¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´°¾¡¡£2¾¡1ÇÔ1Ê¬¤±¤À¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¤âÌîÅÞ¶¦Æ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌîÅÞ¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬Â·¤¨¤ÐÈó¾ï¤ËÎÏ¶¯¤¤¸ò¾Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢Â·¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ÂÆþ¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£4¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï½ÐÍè¤ë¤À¤±ÌîÅÞ¤ÎÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ÇÍ¿ÅÞ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜÅª¤ÊÀïÎ¬¤Ë¤Ê¤ë¡×
½°±¡Áª¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌîÅÞ¤¬¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñ²ñÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ì¤ë¤«¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¡ÌîÅÞÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¡¡ÌÚÂ¼Âçµ×¡Ë