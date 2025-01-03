Ãª¶¶¹°»ê¤ÏÁª¼ê¤È¼ÒÄ¹¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×¡¡¤Þ¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òµß¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡Ö£Ö»ú²óÉü¤µ¤»¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×
Ãª¶¶¹°»ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Á°ÊÔ
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ·ãÆ°¤Î1Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Ãª¶¶¹°»ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»î¹ç¤Î¤Ê¤¤Æü¤Ï½Ð¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¡¹¤Ë¤â¡¢¡ÖÈè¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¼ÒÄ¹ÌÜÀþ¤Ç¸«¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Îº£¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼ã¼êÁª¼ê¤Î¥¹¥¿¡¼°éÀ®¡×¤È¡ÖSNS»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãª¶¶"¼ÒÄ¹"¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁª¼ê¡¢¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÃª¶¶¹°»ê photo by Murakami Shogo
¡½¡½¼ÒÄ¹¤ÈÁª¼ê¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç²á¤´¤·¤¿2024Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÁª¼ê¤À¤±¤Î»þ¤âµÙ¤ß¾¯¤Ê¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï»î¹ç¤Î¤Ê¤¤·î¡Á¶â¤Ï½Ð¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Îý½¬»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢Ë»¤·¤¤£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½µÙ¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö365Æü¤Î¤¦¤ÁµÙ¤ß¤¬7Æü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ï«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èÄùÌò¤Ï¤½¤ÎË¡¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£»È¤ï¤ìÊüÂê¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡½¡½"À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÈè¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÃË"¤Î°ÛÌ¾¤É¤ª¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£½Ð¼Ò¤¹¤ëÆü¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê£±Æü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö½Ð¼Ò¤Ï¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£Ä«Îé¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÁ°Æü¤Î»Å»ö¤ä»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ç¤Îµ¤¤Å¤¤Ê¤É¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£Ä«Îé¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï»î¹ç¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌÜÅª¤ä°Õ¼±¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢Á°Æü¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤»þ¤ÏÄ«µ¯¤¤Æ²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤Ç¤Ò¤Í¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥¸¥ã¥ì¤â»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´Á³¥¦¥±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¼Ò°÷¤Ë¤Ï¥¦¥±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¤Î¼Ò°÷¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¼Ò°÷¤µ¤ó¤Ïµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤ÏÃª¶¶¡ÖÁª¼ê¡×¤È¡Ö¼ÒÄ¹¡×¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÅöÁ³¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¼ÒÄ¹¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ãª¶¶"¤µ¤ó"¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤«¤Ê¡×
¡½¡½¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö2023Ç¯¤Î11·î¡¢¥Ö¥·¥í¡¼¥É¤ÎÌÚÃ«¡Ê¹âÌÀ¡Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¡Ø¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÂÇ¿Ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌî¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢IWGPÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤Ë¤Ï°ì²óÄ©Àï¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Ç......¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿©»ö²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿£²»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡Ø¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È²÷Âú¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¼«Ê¬¤¬"¥È¥Ã¥×±Ä¶È¥Þ¥ó"¤Ë¤Ê¤ë¡Û
¡½¡½Ãª¶¶¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬¶ì¤·¤¤»þ´ü¤Ë¿Íµ¤¤ò£Ö»ú²óÉü¤µ¤»¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÃÄÂÎ·Ð±Ä¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¿·ÆüËÜ¤Ï¡¢2020Ç¯¤Þ¤Ç±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡Ø¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦³°Åª¤ÊÍ×°ø¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢º£¤Þ¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾õ¶·¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¡¢£Ö»ú²óÉü¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤Ë³Ê¹¥¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡½¡½Áª¼ê¤È¼ÒÄ¹¡¢»ëÅÀ¤Î°ã¤¤¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖËÍ¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼ÒÄ¹¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤¬Å¬Ç¤¤À¡Ù¤ÈÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¿·ÆüËÜ¤Î·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÐíâ×¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤ë¤È¤³¤í¤Ï½Ð¤Æ¡¢"±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á"¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡½¡½²áµî¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¤Î´é¤Ç¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢·Ð±Ä¤Î¼ÂÌ³¤ÏÀìÌç²È¤ËÇ¤¤»¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãª¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Ç·Ð±Ä¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÌÚÃ«¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¥×¥í¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Â»±×·×»»½ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢³ô¼çÁí²ñ¤Ë¤â½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ö¥·¥í¡¼¥É¤ÎÌò°÷²ñµÄ¤ä¿·ÆüËÜ¤ÎÉô½ð¤´¤È¤Î²ñµÄ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£"¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ"¤Î¤è¤¦¤Ê¿·Á¯¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ËµÛ¼ý¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò¼è¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¤È°ì½ï¤ËËÍ¤¬"¥È¥Ã¥×±Ä¶È¥Þ¥ó"¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼«¤é°§»¢¤Ë»Ç¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÁØ¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤¤ë¼ÒÄ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½´é¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃª¶¶¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±Ä¶È¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¡¢¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤¬Æ°¤±¤ë¤À¤±Æ°¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¿·ÆüËÜ¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÃÄÂÎ¤ò£Ö»ú²óÉü¤µ¤»¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ú¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡Û
¡½¡½¸½ºß¤Î¿·ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÅÀ¤Ë¼«¿®¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤ä¤Ï¤êÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¡¢¿ØÍÆ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£"ÎáÏÂÆ®º²»°½Æ»Î" ¡Ê³¤ÌîæÆÂÀ¡¢À®ÅÄÏ¡¡¢ÄÔÍÛÂÀ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾åÂ¼Í¥Ìé¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡¢Æ£ÅÄ¹¸À¸¤Ê¤É¤â¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÏËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£³¤³°±óÀ¬¤«¤é²Ú¤ä¤«¤Ë³®Àûµ¢¹ñ¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢Ìµ´ÑµÒ»î¹ç¤äÇï¼ê¤Î¤ß¤Î±þ±ç¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢´¿À¼¤Î¤¢¤ë²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Ã¯¤¬º£¸å¤Î»þÂå¤òÄÏ¤à¤Î¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¼ã¼ê¤¬¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥¹¥¿¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤Âå¤òÇØÉé¤¦¡¢²ñ¼Ò¤òÇØÉé¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇËþ°÷¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤½¤Î»Ñ¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÎòÂå¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚvs¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¢ÃöÌÚvs¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÂåÉ½Åª¤Ê¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¡¢»î¹ç¤ò¤¤¤¯¤Ä»Ä¤»¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡×
¡½¡½º£¤Î¼ã¼ê¤ÎÁª¼ê¤Ï²Ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ç¤â±Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÂåÉ½¤È¤Ê¤ë»î¹ç¤òºî¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÂåÉ½ºî¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤¡£¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ç°ú¤´ó¤»¤ë¤«¡¢¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤«¤ÏËÜ¿Í¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤«¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤á¤ëÁª¼ê¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÅ·¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢±¿¤âÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï"½ÖÈ¯ÎÏ"¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ¡¹¤ÇºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Îµ»½Ñ¤Ï¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤äµ¡Èù¤Ï¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹°Ê³°¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÌä¤ï¤ì¤ë¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÎÏ¡Û
¡½¡½Ãª¶¶¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖËÍ¤Ï¡¢¿äÍý¾®Àâ¤È¤«ËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êª¸ì¤¬¤É¤¦Æ°¤¤¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¤ò»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤Ë¶¯¤¯¤Æ¾¡¤Ä¤À¤±¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ô¥ó¥Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤ÇºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ä¤«¤é¤³¤½¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â´î¤Ö¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÉñÂæ´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ðíâ×¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤òÎ¥¤ì¤¿¤éÃÎÌ¾ÅÙ¤¬Äã¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢À¤´Ö¤ËÆÏ¤¯Áª¼ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤Ê¿¿ÊÉ¡ÊÅáµÁ¡Ë¤µ¤ó¤ä¡¢ÁÌ¤ì¤ÐÄ¹½£¡ÊÎÏ¡Ë¤µ¤ó¤äÃöÌÚ¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¤ÎÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÁª¼ê¤¬¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½SNS¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸Ä¿Í¤¬È¯¿®¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖSNS¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¾ðÊó¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢£Ø¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¹ðÃÎ¤À¤±¤ËÎ±¤á¤Æ¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÅê¹Æ¤ÏÈò¤±¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¼Ì¿¿¤òÃæ¿´¤ËÈ¯¿®¡£¤è¤ê¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¥Ö¥í¥°¤ä¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÆüµ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢¤É¤ÎÁØ¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤òÈ¯¤¹¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Î"Ç»¤µ"¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÍÎÁ²ñ°÷¤À¤±¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤ä¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¿Í¤À¤±¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥Ö¥í¥°¤Ï¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ£Ø¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ËÎ®¤ì¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¡¢ºÇ½é¤«¤é»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·ÆüËÜ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥Ö¥í¥°¡¢2012¡¢13Ç¯º¢¤«¤é£Ø¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò»È¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£½ù¡¹¤Ë³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤òº£¤ÎÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÊÃæÊÔ¡§£±¡¦£´¤«¤é¤Î°úÂà¥í¡¼¥É¤âÄ¶¥Ï¡¼¥É¡¡¡Ö¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡ÖÍèÇ¯¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢£Ãª¶¶ ¹°»ê¡Ê¤¿¤Ê¤Ï¤·¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë
1976Ç¯11·î13Æü¡¢´ôÉì¸©Âç³À»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Î©Ì¿´ÛÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢1999Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ØÆþÌç¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢IWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ê¥ó¥°³°¤Î³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢2023Ç¯12·î¤«¤é¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£