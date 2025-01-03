¡Ö±ä´ü¤·¤Þ¤¹¡× ¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê¿¼Ìë³ä°ú¡×¥·¥¹¥Æ¥àÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤º ¡È¶¯¹Ô¤¹¤ë¤È¥Þ¥º¥¤¡ÉÍýÍ³¤È¤Ï¡© ÉÔ³Î¼Â¤ÇÉÔ°Â¤Ê¿·ÎÁ¶âÀ©ÅÙ
¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¿·¤¿¤Ê¿¼Ìë³ä°ú¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¡¢2025Ç¯7·îº¢¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥¿½èÍý¡×¤Î½àÈ÷¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÂçÍÆÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡ÈÉÔ³Î¼Â¤Ê³ä°ú¡É¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡¢²¿¤¬ÊØÍø¤Ç¡¢²¿¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¼Ìë³ä°ú¤Î¸«Ä¾¤·¡Ö±ä´ü¡× ÍýÍ³¤Ï¡È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡É
¡¡2024Ç¯7·î¤ËNEXCO3¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¿¼Ìë³ä°ú¤Î¼Â»Ü¤ÏÅö½é¡¢2025Ç¯3·îËöº¢¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±ä´ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£12·î25Æü¡¢NEXCO3¼Ò¤Ï¤³¤Î¿¼Ìë³ä°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¼ÒÄ¹¤ÎÂ¼ÈøÏÂ½Ó»á¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤ÎSA/PA¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£¿¼Ìë³ä°ú¤Î¤¿¤á¤Î»þ´ÖÄ´À°¤ÇÄ¹»þ´ÖÃó¼Ö¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡ÊÃæÅç¤ß¤Ê¤ß»£±Æ¡Ë¡£
¡ÖÁÛÄê¤è¤ê¥·¥¹¥Æ¥àÀ°È÷¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯²Æº¢¤Ë±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½àÈ÷¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½¹Ô¤Î¿¼Ìë³ä°ú¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë0»þ¡Á4»þ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö³°¤ÎÁö¹Ô¤â´Þ¤á¤ÆÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤¬30¡ó¤¬³ä¤ê°ú¤«¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£³ä°ú»þ´ÖÂÓÁ°¤Ë¤Û¤ÜÌÜÅªÃÏ¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ê¡¢»þ´ÖÄ´À°¤ò¤·¤Æ³ä°ú»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÎ®½Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢Áö¹Ô¶è´ÖÁ´ÂÎ¤¬³ä°úÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢SA/PA¤ÎÃó¼Ö²ÄÇ½Âæ¿ô¤òÄ¶¤¨¤ëÍøÍÑ¼Ö¤¬¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÎÄäÎ±½ê¤äÏ©Â¦ÂÓ¤Ë¤Þ¤Ç°ãË¡Ãó¼Ö¤·¤Æ»þ´ÖÄ´À°¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î¤¿¤áÃ»¤¤¿¼Ìë»þ´ÖÂÓ¤ËÁö¹Ô¤µ¤»¤ëÏ«Æ¯´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²ÝÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¿¼Ìë³ä°ú¤Ï¡¢¤³¤Î£²¤Ä¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î³ÎÊÝ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Åö½é¤«¤éÂçÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤Ë¤è¤ë¡ÈÉÔ³Î¼Â¤Ê³ä°ú¡É¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±ä´ü¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢NEXCO3¼Ò¤Î¥Ç¡¼¥¿½èÍý»ÅÍÍ¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£NEXCO·Ï¤Ï¶¥ÁèÆþ»¥¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÅì¤Ç5¼Ò¡¢Ãæ¤Ç6¼Ò¡¢À¾¤Ç7¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥·¥¹¥Æ¥à½èÍý¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Î¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤ÇÊÝÁ´¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤Î±ÊÅÄ½ç¹¨»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¥á¡¼¥«¡¼´Ö¤Ç¼çÍ×¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄ´À°¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÎÁ¶â²þÄê¤Î¤¿¤á¤Î¡È²¼ÃÏ¤Å¤¯¤ê¡É
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³ä°ú¤Ï¡¢ETC¥ì¡¼¥óÆþ¸ý¤È½Ð¸ý¤Î2¤«½ê¤Î»þ´Ö¤µ¤¨¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢Â¨ºÂ¤Ë³ä°ú¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤³ä°ú¤Ï¡¢¡ÖÂÐ¾Ý»þ´Ö¤ËÁö¤Ã¤¿µ÷Î¥¤À¤±¡×¤·¤«ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¿¼Ìë³ä°ú¤Î±ä´ü¤òÀâÌÀ¤¹¤ëNEXCOÀ¾ÆüËÜ Â¼ÈøÏÂ½Ó¼ÒÄ¹¡ÊÃæÅç¤ß¤Ê¤ß»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ö¤¬²¿»þ¤Ë¤É¤³¤òÄÌ¹Ô¤·¤¿¤«¤¬³ä°ú¶â³Û¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ö¸Î½ÂÂÚ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÀè¤Ë¿Ê¤á¤º¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ë»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸µ÷Î¥¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â³ä°ú¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¿¼Ìë³ä°ú¤Î¤¿¤á¤ËÌó50km¤´¤È¤ËETCÌµÀþÄÌ¿®ÀìÍÑ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÄÌ²áµÏ¿¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÁÛÅª¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤ÊGPS¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÁö¹Ô¥ë¡¼¥È¤È»þ´Ö¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Àµ³Î¤ÊÌäÂê¤Î¤Ê¤¤ÎÁ¶âÀÁµá¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ETC¥ì¡¼¥ó¤ÎÆþ¸ý¤È½Ð¸ý¤ÎÄÌ²áµÏ¿¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤´¤È¤Îµ÷Î¥¤È»þ´Ö¤ÇÁö¹ÔÃæ¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ä°úÂÐ¾Ý»þ´ÖÃæ¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÄÌ²áµÏ¿¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸Ìó¤·¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿·×»»¤ò¤¹¤ëÃæ´Ö½èÍý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£³Æ¼Ò¤Îµ¬³Ê¤òÄ¶¤¨¤Æ±ß³ê¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁê¸ßÀÜÂ³À¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±ä´ü¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍøÍÑ¼Ö¤Î»þ´Ö¤Èµ÷Î¥¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¸åÍ½Äê¤¹¤ë¡Ö¥í¡¼¥É¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡×¤ÎÆ³Æþ¤âÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯½é¤á¤Ë¤Ï³ä°ú¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¹âÂ®Æ»Ï©ÎÁ¶â¤Î¹Í¤¨Êý¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿¼Ìë³ä°ú¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¹¹¿·¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¹âÂ®Æ»Ï©ÎÁ¶â¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«±Û¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¶¯²½¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁö¤Ã¤¿¤Ö¤ó¤À¤±³ä°ú¡×¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉÔ³Î¼Â¤µ
¡¡ÍøÍÑ¼Ö¤ÎÁö¹Ô¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡¢¹âÂ®Æ»Ï©²ñ¼Ò¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¤«¤éNEXCOÀ¾ÆüËÜ ±ÊÅÄ½ç¹¨¼èÄùÌò¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¢NEXCOÃæÆüËÜ Ãæ°æ½ÓÍº¼èÄùÌò¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¢NEXCOÅìÆüËÜ ÅÄÃæÇî¹¬¼èÄùÌò¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡ÊÃæÅç¤ß¤Ê¤ß»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¿¦¶È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÏ¢Â³±¿Å¾»þ´Ö¤Ï4»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¹¡£¸½¹Ô¤Î¿¼Ìë³ä°ú¤Ï¤¤¤Á¤É³ä°ú»þ´ÖÂÓ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÂÐ¾Ý»þ´ÖÂÓ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼¡¤«¤é¤ÏÂÐ¾Ý»þ´ÖÂÓ¤À¤±¤·¤«³ä°úÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¼¡¤Î¡È¾å¸Â¡É¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ºÂÐ¾Ý»þ´Ö¤¬7»þ´Ö¡Ê22»þ¡ÁÍâ5»þ¡Ë¤Ë¹¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Ï¢Â³±¿Å¾¤Î¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤ÎËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢4»þ´Ö30Ê¬°Ê¾å¤ÎÁö¹Ô¤Ç¤Ï30Ê¬´Ö¤òµÙ·Æ»þ´Ö¤È¤ß¤Ê¤·¡¢³ä°úÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ö¼ïÊÌ¤ÎË¡ÄêÂ®ÅÙ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤êÂç·¿¼Ö°Ê¾å¤Î²ßÊª¼Ö¤Ï90km¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¼ÖÎ¾¤Ï105km¤È¤¤¤¦³ä°ú¾å¸Âµ÷Î¥¤òÀßÄê¤·¡¢²á½Å±¿Å¾¤ÎËÉ»ß¤ËÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍøÍÑ¼Ö¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ¹â»þÂ®¤¬120km/h¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¶è´Ö¤Ç¤â³ä°ú¾å¸Âµ÷Î¥¤¬Æ±°ì¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢·×»»½èÍý¤Î¤¿¤á¤ÎÊÑ¿ô¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Áö¹Ô´Ä¶¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¿¼Ìë³ä°úÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ë³ä°ú³Û¤¬Â¨»þ¤Ë·èºÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ã¤¿¤óÀµµ¬ÎÁ¶â¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¸å¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÀÁµáÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³ä°ú³Û¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë·Á¤Ç¤¹¡£12·î25Æü¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¿¼Ìë³ä°ú³Û¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¼Ìë¤ËÁö¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áö¹ÔÁ°¤Ë³ä°ú³Û¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòº×,
»×¤¤¤ä¤ê,
¹©¾ì,
Åìµþ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÂçÁ¥,
Êè,
Áòµ·,
Ï·¸å,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹