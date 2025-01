MOMENTUM 4 Wireless + Bluetoothオーディオトランスミッター BT T100

Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーブランドのヘッドフォン「MOMENTUM 4 Wireless」など、7モデルを最大52% OFFの低価格で販売する初売りセールを開始した。セール終了日は製品によって異るが、最長1月16日まで。

セール対象製品と値引き率は以下の通り。値引き率は各販売店により異なる場合がある。なお、3日にスタートしたAmazon初売りセールでも低価格で販売されているが、値引き率が異なる製品もある。

HD 599SE+マイク付きケーブル 56% OFF HD 620S + マイク付きケーブル 24% OFF CX Plus True Wireless White 44% OFF HD 599SE 52% OFF HD 450BT 39% OFF Momentum 4 Wireless + BT T100 38%OFF Accentum Plus Wireless + BT T100 42% OFF