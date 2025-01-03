»³¸ýÆ·¡¢µÈ¹Ô½ßÇ·²ð¡¢Åû°æ¹¯Î´¡ÄµÙ´©¤òÈ¯É½¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¤¬Ê¸·Ý»Ë¤Ë»Ä¤·¤¿Ì¾ÊªÏ¢ºÜ¡Ö100²ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ë¥¯¥¤ÅÛ¡×
¡¡ÆüËÜ½é¤Î±ØÇä¤ê¥¿¥Ö¥í¥¤¥É¿·Ê¹¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¤¬¡¢¤³¤Î1·î31ÆüÈ¯¹Ô¡Ê2·î1ÆüÉÕ¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢µÙ´©¤¹¤ë¡£1969Ç¯2·î25ÆüÈ¯¹Ô¡Ê26ÆüÉÕ¡Ë°ÊÍè¡¢55Ç¯Í¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ë¥¯¥¤ÅÛ¡×¤Î¥³¥Ô¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¡Èµ¢Âð¤ÎÍ§¡É¤À¤Ã¤¿¿·Ê¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û±É¤¨¤¢¤ëÂè1²ó¡ÖÆüËÜ¹ø´¬Ê¸³ØÂç¾Þ¡×¼õ¾Þºî¤¬¤³¤Á¤é
¡¡È¯¹Ô¸µ¤Ç¤¢¤ë¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¤Î¹ðÃÎ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÃ¼Ëö¤ÎÉáµÚ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÈ¼¤¦µ¢Âð»þÅù¤Î¹ØÆÉµ¡²ñ¤Î¸º¾¯¡¢¿·Ê¹ÍÑ»æ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸¶ºàÎÁÈñ¡¢Í¢Á÷¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤Ê¤É¡¢¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÇ¯¡¹¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÎ¬¡ËÁÏ´© 55¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢Í¼´©»æ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÄê¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ó¡Ê2024Ç¯10·î1Æü¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡ÁÏ´©¹æ¤Î°ìÌÌ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ»²µÄ±¡µÄ°÷¤À¤Ã¤¿¡¢ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¹¥¯¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡ÊÅö»þ36ºÐ¡Ë¡£¸«½Ð¤·¤Ï¡Ö¿µÂÀÏº¿·ÅÞÌö¤ê½Ð¤ë/300ËüÉ¼ ½°±¡¤ØÄ©Àï/²ò»¶ÂÔ¤ÄÆ±»Ö11¿Í¡×¡£Á°Ç¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î301ËüÉ¼¤Ç½éÅöÁª¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È»þ¤Î¤Ò¤È¡É¤À¤Ã¤¿ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤¬¡¢¼¡¤ÎÁíÁªµó¤Ç¡¢Æ±»Ö11¿Í¤òÎ©¸õÊä¤µ¤»¤ë¡½¡½¤Î¤Á¤ÎÀÄÍò²ñ·ëÀ®¤Î¸¶ÅÀ¤ò¡¢Í¼´©¥Õ¥¸¤¬¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡°Ê¸å¡¢Âç¿·Ê¹¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£¤Á¤¬¤Ã¤¿ËÜ²»¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡¢¡ÈÍ¼´©»æ»þÂå¡É¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¡£ËèÍ¼¡¢µ¢Âð»þ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¤òÊÒ¼ê¤ËÄß³×¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î»Ñ¤¬ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¤¤¤µ¤µ¤«¤Î´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ãæ¹âÇ¯¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ä¿§¤Ã¤Ý¤¤µ»ö¤âÆ²¡¹¤È¤¢¤Ä¤«¤¦·¿ÇË¤ê¤Î»æÌÌ¹½À®¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö²È¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡Ö½÷À¤¬Èý¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¥ª¥ä¥¸¿·Ê¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡ØÍ¼´©¥Õ¥¸¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸·Ý½ÐÈÇ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¼¤ÒËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·Ä¬¼Ò¤ÇÄ¹Ç¯ÊÔ½¸¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¡¢60Âå¸åÈ¾¤ÎOB¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡ØÍ¼´©¥Õ¥¸¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾Î¡È100²ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍó¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é¡¢Çä¤ì¤Ã»Òºî²È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÌ¾¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬¡¢Â³¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ò¡¢¿·Ä¬¼Ò¤ÇÃ±¹ÔËÜ²½¡¦Ê¸¸Ë²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËèÆüÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ¼´©»æ¤Ç¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤Å¤±¤Ç100²ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÏ¢ºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÊÂÂçÄñ¤Î¶ìÏ«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤¯¤¾¡¢¤³¤ó¤Ê´ë²è¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤À¤È¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¤Î¡È100²ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡É¡Ê¼ÂºÝ¤ÏÉ´¿ô²ó¤¬Â¿¤¤¡Ë¤ÎÃ±¹ÔËÜ²½¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤¬ÁèÃ¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤ó¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ì¾ÊªÏ¢ºÜ¤ò»Ù¤¨¤¿ÁÞ²è
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×ÊÔ½¸¶ÉÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¸Î¡¦ÇÏ¸«ÄÍÃ£Íº»á¡Ê1934¡Á2015¡Ë¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡ØÍ¼´©¥Õ¥¸¤ÎÄ©Àï ËÜ²»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡ÊºåµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º´©¡¢2004Ç¯¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¤Ï¡¢Åö½é¤«¤é¥¨¥Ã¥»¥¤¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÏ´©Åö½é¤Ï¡¢ºî¶Ê²È¡¦¹âÌÚÅìÏ»¤Î±ð¤Ã¤Ý¤¤¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¤È¤¦¤í¤¯ ¤é¤×¤½¤Ç¤£¡×¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Ò¤¤Ä¤Å¤Àî¾å½¡·°¡Ö¿·¶äºÂÈ¬Ãú¡×¡¢³á»³µ¨Ç·¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Á¤é¤¹¡×¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î3ºý¤È¤â¡¢Ã±¹ÔËÜ²½¤Ï¡¢¥µ¥ó¥±¥¤¿·Ê¹½ÐÈÇ¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ç·èÄêÅª¤ÊÌ¾Ï¢ºÜ¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¿·Ä¬¼Ò¤ÇÃ±¹ÔËÜ²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÌö¡¢¤³¤ÎÍó¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢Ì¾¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢»³¸ýÆ·¤Î¡Ö¼òÆÝ¤ß¤Î¼«¸ÊÊÛ¸î¡×¤À¤Ã¤¿¡ÊÏ¢ºÜ½é½Ð1972Ç¯¡Ë¡£Åö»þ¡¢»³¸ýÆ·¤Ï¡¢½µ´©¿·Ä¬¤ÎÌ¾ÊªÏ¢ºÜ¡ÖÃËÀ¼«¿È¡×¤¬Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ø¡¢100²ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËèÆüÏ¢ºÜ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤È¡¢Ã¯¤â¤¬»×¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ò¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿³á»³¤¬½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø³á¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡Ù¤ÈOK¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ó¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ê¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¤ÎÄ©Àï¡×¤è¤ê¡Ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢Ï¢ºÜ»þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö°û¼ò¼Ô¤Î¼«¸ÊÊÛ¸î¡×¤Ç¡¢¡Ö°û¼ò¼Ô¡×¤Ë¡Ö¤µ¤±¤Î¤ß¡×¤È¥ë¥Ó¤¬¤Õ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Î¤Á¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤Î¡Ö¤¢¤È¤¬¤¡×¤Ç¡¢»³¸ýÆ·¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÏ¢ºÜ¤ò¤Ò¤¤¦¤±¤Æ¡¢¿ôÆü¸å¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ö¼ò¤Î³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È·è¤á¡¢Ã´Åö¤Î¿Í¤Ë¤ÏÎÊ¾µ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Á¥§¥Û¥Õ¤Î¡Ö±ìÁð¤Î³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¿¿»÷¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¼ò¤Î³Ú¤·¤µ¤À¤±¤ò½ñ¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ó
¡¡¤È¤³¤í¤¬¹¹ðÉô¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼ò´Ø·¸¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ëº¹¤·¤µ¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»³¸ýÆ·¤ÏÔè²°¡Ê¤Î¤Á¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç»³¸ý¼«¤é¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ÀëÅÁ²ÝÄ¹¤Ë²ñ¤¤¡¢¾µÂú¤òÆÀ¤ë¡£¤À¤¬º£ÅÙ¤Ï¡¢Âçºå¤Î¹¹ðÉô¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Ä«¤«¤é³Ø·ÝÉôÄ¹¤¬»³¸ýÂð¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ãë¤Þ¤Ç¤ËÊÌ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤Çµç¤·¤Æ¡Ö¼ò¤Î³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¢ª¡Ö°û¼ò¼Ô¡Ì¤µ¤±¤Î¤ß¡Í¤Î¼«¸ÊÊÛ¸î¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Ç¡Ö¼òÆÝ¤ß¤Î¼«¸ÊÊÛ¸î¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¤¬¤¡×¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê°ìÊ¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÒÁÞ²è¤Î»³Æ£¾ÏÆó¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤±¤é¤ì¡Ê»ä¤Î¥Ï¥²Æ¬¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï°¤¤ÊÊ¤À¤¬¡Ë¿·Ê¹¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ó
¡¡¼Â¤Ï¡¢»³¸ý¤¬Ï¢ºÜ¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¾ò·ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢»³Æ£¾ÏÆó¤ÎÁÞ²è¤À¤Ã¤¿¡Ê2024Ç¯9·î¤Ë87ºÐ¤ÇÀÂµî¡Ë¡£Ê¸éº½Õ½©Ì¡²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè½Ò¤Î³á»³µ¨Ç·¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Á¤é¤¹¡×¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬Ã±¤Ê¤ëÅº¤¨Êª¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸¾Ï¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤¬ÆóÇÜ¤Ë¤â»°ÇÜ¤Ë¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÁÞ²è¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×ÊÔ½¸Éô¤â»³¸ýÆ·¤â¡¢»³Æ£¾ÏÆó¤ÎºÍÇ½¤òÁá¤¯¤«¤é¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°Ê¸å¡¢»³Æ£¾ÏÆó¤Ï¡¢¡È100²ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡É¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÁÞ²è¤òÃ´Åö¤·¡¢¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¤Î¡ÈÃæÌÌ¤Î´é¡É¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Â¿¤¯¤Îºî²È¤¬»¿¼¤ò¤ª¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤ë¤Î¤âËèÆü¤¿¤Î¤·¤ß¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬»Å»ö¤ò¤Ä¤Å¤±¤ëÎå¤ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÎ¬¡Ë100²óÌû¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÃË¡×¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ó¡ÊµÈ¹Ô½ßÇ·²ð¡Ö´æ¿©Êª»ï¡×¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Á¤¢¤È¤¬¤/Ï¢ºÜ½é½Ð1973Ç¯/Ï¢ºÜ»þ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤¹¤¹¤á¤¹¤¹¤á¾¡¼ê¤Ë¤¹¤¹¤á¡×¡Ë
¡ÒÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤½ª¤¨¤¿»ä¤Ï¡¢¼¡¤Ë¤Ï¡¢»³Æ£¤µ¤ó¤Î³¨¤ÈÊ¸¤ÎÀ¤³¦¤òÌû¤·¤àÂ¦¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÌû¤·¤ß¤¬¤Þ¤¿¡¢¼¡¤Î¥í¡¼¡¦¥¢¥ó¥°¥ë¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤¢¤ó¤Ð¤¤¤À¡£¡ÊÎ¬¡Ë¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢É´Æó²ó¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥ÁÅª»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»³Æ£¾ÏÆó¤µ¤ó¤Î¡¢¤³¤Á¤é¤¬½Ð¤¹¥ï¥¶¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹Åª¼õ¤±¿È¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤êÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯»³Æ£¤µ¤ó¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤´¶ìÏ«¤µ¤Þ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡Ó¡ÊÂ¼¾¾Í§»ë¡Ö»ä¡¢¾®»ÔÌ±¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¡£¡×¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡ÁºÇ½ª²ó/1983Ç¯Ï¢ºÜ½é½Ð¡Ë
¡¡¤³¤ÎÂ¼¾¾Í§»ë¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜ²½¤ÎºÝ¡¢Ãø¼ÔÌ¾¤ò¡¢»³Æ£¾ÏÆó¤È¤Î¡Ö¶¦Ãø¡×¤Ë¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¼¡Âè¤Ë¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊ¸·ÝÊÔ½¸¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼¡¤Î¡È100²ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡É¤ÏÃ¯¤«¡×¡Ö¤¼¤Ò¡¢¤¦¤Á¤Îºî²È¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¡¢¸×»ëâ¾¡¹¡¢¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ºî²È¤¿¤Á¤â¶ìÆ®¤ÎÆü¡¹
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ËèÆüËèÆü¡¢¤Á¤¬¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢¤·¤«¤â1²ó¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ëÆÉ¤ßÀÚ¤ê¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¡¢100²ó¤â¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Çä¤ì¤Ã»Òºî²È¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶ìÆ®¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤â¿·Ä¬Ê¸¸Ë¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢Åû°æ¹¯Î´¡Ö¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¤â¶â¼¡Âè¡×¤â¡È100²ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡É¤Ç¤¢¤ë¡Ê1973Ç¯Ï¢ºÜ½é½Ð¡Ë¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡Ö¤¨¤é¤¤¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤ÏÄ¹µ÷Î¥¥Þ¥é¥½¥ó¤À¡×¤½¤¦¸ç¤Ã¤¿¤Î¤¬»°½½²ó¤¢¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÂ©¤òÀÚ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¨¤ó¤¨¤ó¤ÈËèÆü½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¡¢²¿¤ò½ñ¤³¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë»Í¡¢¸Þ»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÎ¬¡Ë»ö¼Â¤³¤ÎÏ¢ºÜÃæ¡¢¤Ü¤¯¤ÏÃ»ÊÓ¾®Àâ¤òÆóËÜ¤·¤«½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ó
¡¡µÈ¹Ô½ßÇ·²ð¤Ï¡Ö´æ¿©Êª»ï¡×¤Î¡Ö¤¢¤È¤¬¤¡×¤Ç¡¢¡ÒÍ×¤¹¤ë¤Ë¡¢Í¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏ¢ºÜ¤ò¤Ä¤Å¤±¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ª¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë¥É¥Ã¤ÈÈè¤ì¤¬½Ð¤¿¡£¤³¤Î¼ï¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¤ª¤â¤¦¤¯¤é¤¤Èè¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ó¤È¤Þ¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¿®É§¤Î¡Ö¾Ð³ØÉ´²Ê¡×¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤ÎÊ¸Ëö¤Ï¡Ò¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ü¤¯¤¬Èè¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÆÉ¤ß¤Ä¤Å¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¡Ê¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤ÎÏÃ¤À¤¬¡Ë¤Ï¤ªÈè¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ó¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊÏ¢ºÜ½é½Ð1981Ç¯¡Ë¡£
¡¡ÅÄÊÕÀ»»Ò¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¼Ñ¤¨¤¿¤â¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¡¢¡Ò¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¡¤ß¤Ê¤µ¤Þ!!/¤µ¤è¤Ê¡¼¤é/¤´¤¤²¤ó¤è¤¦!!/¥Á¥ã¥«¥Á¥ã¥«¥¹¥Á¥ã¥é¥«/¥Æ¥±¥Æ¥ó¥Æ¥ó¥Î¥Æ¥ó/¡Ê¼õ¤±Óò»Ò¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡Ó¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥ä¥±¥¯¥½µ¤Ì£¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÏ¢ºÜ½é½Ð1976Ç¯¡£Ï¢ºÜ»þ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¤ª¤»¤¤¤µ¤ó¡×¡Ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¤Ü¤ä¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤Ë½ª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·Ä¬Ê¸¸Ë¼ýÏ¿¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢´ÝÃ«ºÍ°ì¡ÖÃË¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¡ÊÏ¢ºÜ½é½Ð1975Ç¯¡Ë¤È¡¢Æ£ËÜµÁ°ì¡Ö¥µ¥¤¥«¥¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÊÏ¢ºÜ½é½Ð1977Ç¯¡Ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡È100²ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡É¤Ï¡¢¿·Ä¬¼Ò°Ê³°¤Ç¤ÎÃ±¹ÔËÜ²½¤âÂ¿¤¤¡£°æ¾å¤Ò¤µ¤·¡Ö¹«ÃÌ¼Åµ¡×¤ä¸ÞÌÚ´²Ç·¡Ö½ÅÈ¢¤Î¶ù¡×¤ÏÊ¸éº½Õ½©¤Ç¡¢¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ö¤Ä¤«¤Ø¤¤ÈÈ²ÊÄ¢¡×¤äÃæÅç°´¡Ö¤Ë¤ó¤²¤óÆ°Êª±à¡×¤Ï³ÑÀî½ñÅ¹¤Ç¡¢ÎÓ¿¿Íý»Ò¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î5ÈÖ¡×¤ä±óÆ£¼þºî¡Ö¤°¤¦¤¿¤é¿Í´Ö³Ø ¸ÑÃ¬°Ã´×ÏÃ¡×¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤Ç¡¢³Æ¡¹Ã±¹ÔËÜ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤«¤è¤¦¤Ë¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¤Ï¡¢Â³¡¹¤È¡ÈÊ¸²½¡É¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºî²È¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢·ë¶É¡¢°ìÅÙ¤âÌ¾Á°¤ò¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿ºî²È¤¬¤¤¤ë¡£
»º·ÐOB¤ÎÂçÊªºî²È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é»ÊÇÏ¤Ï¡¢»º·Ð¿·Ê¹¤ÎOB¤Ç¡¢ÂçºåÊ¸²½ÉôÄ¹¤Þ¤Ç¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÎµÇÏ¤¬¤æ¤¯¡Ù¡Øºä¤Î¾å¤Î±À¡Ù¤â»º·Ð¿·Ê¹Ï¢ºÜ¤À¡£¤·¤«¤â¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¤òÀ¸¤ó¤ÀÊÔ½¸¼Ô¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢¡Ö°ì¤Ä¥«¥Þ¤Î¥á¥·¤ò¿©¤Ã¤¿Ãç¡×¤À¤Ã¤¿¡Ê¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¤ÎÄ©Àï¡×¤è¤ê¡Ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Îò»Ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¼ÒÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤ë»³Ï©¾¼Ê¿µ¼Ô¤¬¸ò¾Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ò¤Û¤È¤ó¤ÉOK¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡Ó¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×Ê¸·ÝÉôÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤¿Ê¿Ìî¸÷ÃË¤¬¡¢¤³¤¦¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒºÇ½ªÅª¤Ê¾ò·ï¤¬¤à¤º¤«¤·¤¯¤Æ¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ñÎÁ¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢»ÊÇÏ¤ÎÂå¹Ô¼èºà¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¼Ô¤ò¾ï»þÆó¿Í¤Û¤É¡Ê»³Ï©¤Ë¤è¤ë¤È»°¡¢»Í¿Í¡Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£/¡Ö¤ä¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÏ¢ºÜ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ÊÇÏ¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÍ¼´©¥Õ¥¸¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤¤é¤á¤¿¡×¤ÈÊ¿Ìî¡£¡Ó¡Ê¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¤ÎÄ©Àï¡×¤è¤ê¡Ë
¡¡¤â¤·¡¢»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Ê¤ªºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¤Î¡È100²ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡É¤«¤é¡¢¡ÖÊ¸³Ø¾Þ¡×¼õ¾Þºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡¢»³¸ýÆ·¡Ö¼òÆÝ¤ß¤Î¼«¸ÊÊÛ¸î¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò´©¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£1973Ç¯¡¢»¨»ï¡ÖÌÌÇòÈ¾Ê¬¡×¤¬¡¢ËÜ¤Ë´¬¤«¤ì¤¿¥ª¥Ó¤Î¥³¥Ô¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¿¤¨¤ë¾Þ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¤ò¡¢¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò¡ÊÎ¬¡Ëº£¡¢°¥ÀË¤Î¿´¤Ç/»×¤¤½Ð¤Î¼ò¤ò¸ì¤ë/»³¸ýÆ·¡¢»Í½½¸ÞºÐ¡£¡ÊÎ¬¡Ë/·îÍË °ìÆü/²ñ¼Ò¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ/²ÐÍËÆü Ìë¹¹¤±¤Ë/¶åÏ¢ÊõÅõ¡ÊÎ¬¡Ë/·î¡¹²Ð¿åÌÚ¶â¡¹/¼ò¤òÆÝ¤ß¤Þ¤¹/¥µ¥±¤Ê¤¯¤Æ/²¿¤Ç¸Ê¤ì¤¬ ºù¤«¤Ê¡Ó
¡¡¥³¥Ô¡¼ºî¼Ô¤Ï¡¢¿·Ä¬¼Ò¤ÎÌ¾ÊÔ½¸¼Ô¡¢ÃÓÅÄ²í±ä¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¾Þ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¹ø´¬Ê¸³ØÂç¾Þ¡×¡ª¡¡¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ö¹ø´¬¡×¤È¤Ï¡¢ËÜ¤Î¥ª¥Ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×È¯¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ì¾¾Î¤Î¡ÖÊ¸³Ø¾Þ¡×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡º£¡¢°¥ÀË¤Î¿´¤Ç¡½¡½¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¤è¡¢Ä¹¤¤´Ö¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¡Ê°ìÉô·É¾ÎÎ¬¡Ë
¿¹½ÅÎÉÂÀ¡Ê¤â¤ê¤·¤²¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë
1958Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£½µ´©¿·Ä¬µ¼Ô¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿·Ä¬¼Ò¤Ç42Ç¯´Ö¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¡£²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÉÙ³ßÅ´²Ð¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô