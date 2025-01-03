Ê¿ÌîÈþ±§¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¤¬ÌöÆ°¤Ç¼ó°Ì¤ÎKA¿ÀÆàÀî¤¬ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÉüµ¢¤ÎÆüËÜÀ¸Ì¿¤È·ãÆÍ¡¡2025Ç¯½é¿Ø¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ðー¤¬¶¥±é¤Ê¤ë¤«¡ÚT¥êー¥°¡Û
¡Ö¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥° 2024-2025¥·ー¥º¥ó¡×¤Ï4Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎËÌ¥¬¥¹¥¢¥êー¥Ê»¥ËÚ46¤Ë¤Æ¡¢ÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¤ÈÆüËÜÀ¸Ì¿¥ì¥Ã¥É¥¨¥ë¥Õ¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Î¾¥Áー¥à¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ðー¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î2025Ç¯½é¿Ø¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢£ÁáÅÄ¤ÏÀÖ¹¾¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤Çº£µ¨½é½Ð¾ì
KA¿ÀÆàÀî¤Ï2024Ç¯ºÇ¸å¤Î¥Ûー¥àÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ï¢Àï¤Ç¡¢12·î28Æü¤ËµþÅÔ¥«¥°¥ä¥é¥¤¥º¤Ë4－0¡¢29Æü¤Ë¶å½£¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¤Ë3－1¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¾¡Íø¡£12¾¡2ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò42¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
Áê¼ê¤Î¥Ûー¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Î½é¿Ø¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥¹12¾¡0ÇÔ¤Ç¾¡Î¨100¡ó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÊ¿ÌîÈþ±§¤ä¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï11¾¡1ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÊ¿Ìî¤Ë¼¡¤°¾¡Î¨¤ò¸Ø¤ëÄ¥ËÜÈþÏÂ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ï¡¢12·î26Æü¤Î¶å½£Àï¤Ë2－3¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç8¾¡7ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤Ï32¡£ºòµ¨¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¤¿¥Áー¥à¤Ï2°Ì¤Î¥Ë¥Ã¥ÚM¤È¤Îº¹¤ò9¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å°Ì¤ò±®¤¦¤¿¤á¤ËÇòÀ±¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¤½¤ó¤ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¤ÏÁ°»î¹ç¤ÇÉüµ¢¤·¡¢ÀÖ¹¾²ÆÀ±¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤Çº£µ¨½é½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬°ú¤Â³¤¥á¥ó¥ÐーÆþ¤ê¡£¶å½£Àï¤Ç¤ÏÇÔ¤ì¤¿¥¨ー¥¹¤À¤¬º¸ÏÓ¤Î²ø²æ¤«¤é¤Î´°Á´ÉüÄ´¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃÄÂÎÀï¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿Ê¿Ìî¡¢Ä¥ËÜÈþ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌÚ¸¶ÈþÍª¤äÄ¹粼ÈþÍ®¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÁê¼ê¤òÁ°¤Ë¡¢µ¯ÍÑË¡¤â¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º£µ¨¤ÎÎ¾¥Áー¥à¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇKA¿ÀÆàÀî¤¬3¾¡0ÇÔ¤ÈÆüËÜÀ¸Ì¿¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¥×¥ìー¥ª¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿Î¾¥Áー¥à¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ëÊ¿Ìî¤äÄ¥ËÜÈþ¡¢ÁáÅÄ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤Î2025Ç¯½é¿Ø¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£