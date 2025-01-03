¡ÖÀ®ÀÓÉ½ºîÀ®¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¶µ°÷¤¬¶ìÏ«¤òÁÊ¤¨¤ë¥ï¥±¡£¡ÖÆâÍÆ¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤â
¶µ°÷¤Î¶ÈÌ³¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤òÇÛ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤¬À®ÀÓÉ½¤ÎºîÀ®¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÊÝ¸î¼Ô¤â¡¢À®ÀÓÉ½¤ÎÆâÍÆ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆºîÀ®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÀ®ÀÓÉ½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¶µ°÷¤¬¤½¤Î¶ìÏ«¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¶µ°÷¤ÎÀ®ÀÓ½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¾õ¤È¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ¾®³Ø¹»¶µ°÷¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¶µ°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ëÀ®ÀÓÉ½ºîÀ®
À®ÀÓÉ½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖÉ¾Äê¡×¤È¡Ö½ê¸«¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÉ¾Äê¡×¤Ï¶µ²Ê¤´¤È¤ÎÃ£À®ÅÙ¤ò5ÃÊ³¬¤ä3ÃÊ³¬¤ÇÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´ÑÅÀÊÌ¤Î³Ø½¬¾õ¶·¡ÖA¡¦B¡¦C¡×¤ÈÊ»¤»¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö½ê¸«¡×¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤ò¡¢ÀèÀ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£É¾Äê¤â½ê¸«¤â¡¢³Ø´ü¤Ë¤ª¤±¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÀ®¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
É¾Äê¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤äÈ¯¸À¤Î²ó¿ô¤Ê¤É¤ÎÃ±½ã¤Ê¿ôÃÍ¤Î¤ß¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Ø½¬°ÕÍß¤äÈ¯¸À¤ÎÆâÍÆ¤âÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¶µ°÷¤Ï¼ø¶ÈÃæ¡¢¥á¥â¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø½¬¤ÎÍÍ»Ò¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
½ê¸«¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î³Ø½¬¾õ¶·¤äÀ®Ä¹¤òÊÝ¸î¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤ÇÊñ³çÅª¤Ê½ê¸«¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£³Ø½¬¾õ¶·¤ä¹ÔÆ°¤òÆü¡¹´Ñ»¡¤·¡¢¼ø¶ÈÃæ¤ä¼ø¶È¤Î¹ç´Ö¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë½ê¸«¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¶µ°÷¤Î¶ÈÌ³ÎÌ¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï½ê¸«ºîÀ®¤ò¶ÐÌ³»þ´ÖÆâ¤Ë´°Î»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¶µ°÷¤¬Äê»þ¸å¤äµÙÆü¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¡¢½ê¸«¤ÎºîÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ²Á¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ç¯ÅÙËö¤äÀ®ÀÓÉ½¤ÎÄùÀÚ¤¬Ç÷¤ë»þ´ü¤Ë¤ÏÅ°Ìë¤Çºî¶È¤ò¤¹¤ë¶µ°÷¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡À®ÀÓ½èÍý´ü´ÖÃæ¤ÎÂÐ±þ¤Ï³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë
°ìÉô¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢À®ÀÓ½èÍý´ü´ÖÃæ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÁá¤á¤Ë²¼¹»¤µ¤»¤ÆÀ®ÀÓ½èÍý¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤ê¡¢½ê¸«¤Î¹àÌÜ¤òÀºÁª¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶µ°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¿Þ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â³ØÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Àì²Ê¡Ê²»³Ú¡¢²ÈÄí²Ê¤Ê¤É¤ËÀìÇ¤¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÀ¸¡Ë¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ã´Ç¤¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¤Î¹©É×¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢À®ÀÓ½èÍý´ü´ÖÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ïµë¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¸å²¼¹»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½ê¸«¤Î¹àÌÜ¤Ï¡ÖÁí¹ç½ê¸«¡×¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
À®ÀÓÉ½¤Î½ñ¼°¤ä¹àÌÜ¤Ï³Ø¹»¤´¤È¤Ë°ã¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹»Ä¹¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
Í§¿Í¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Ø½¬½ê¸«¡×¡ÖÆ»ÆÁ¤Î½ê¸«¡×¡Ö³°¹ñ¸ì³èÆ°¤Î½ê¸«¡×¡ÖÁí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤Î½ê¸«¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÏÈ¤Ç½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À®ÀÓ½èÍý´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆü¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ø¹»¤´¤È¤ËÂÐ±þ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊË»¤·¤µ¡×¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë³Ø´üËö
¤µ¤é¤Ë¡¢É¾²Á¤½¤Î¤â¤Î¤â¿µ½Å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖC¡×¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï·ë¹½Í¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÊ¿¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊÉ¾²Á¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤¢¤ì¤Ð³ØµéÃ´Ç¤¤Ï¤½¤Î»Ò¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤ò¤º¤Ã¤È´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È°ìÊâÂ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÖÅØÎÏÅÀ¡×¤ò¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âÉ¾²Á´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡¢¸øÊ¿¤ÊÉ¾²Á¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç´¶¤¸¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢À®ÀÓÉ½ºîÀ®¤Ï³Ø´üËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î³Ø´üËö¶ÈÌ³¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ñ·×½èÍý¡¢Â´¶È¼°¤Ê¤É¹Ô»ö¤Î½àÈ÷¡¢°Ñ°÷²ñ¤ä¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Î°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢À®ÀÓÉ½ºîÀ®¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë2¡¦3·î¤Ï¡¢Ç¯ÅÙËö¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÍ¡¹¤Ê½àÈ÷¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡ÖÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊË»¤·¤µ¡×¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÊÝ¸î¼Ô¤â¡¢À®ÀÓÉ½¤ÎÆâÍÆ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆºîÀ®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÀ®ÀÓÉ½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¶µ°÷¤¬¤½¤Î¶ìÏ«¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¶µ°÷¤ÎÀ®ÀÓ½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¾õ¤È¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ¾®³Ø¹»¶µ°÷¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
À®ÀÓÉ½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖÉ¾Äê¡×¤È¡Ö½ê¸«¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÉ¾Äê¡×¤Ï¶µ²Ê¤´¤È¤ÎÃ£À®ÅÙ¤ò5ÃÊ³¬¤ä3ÃÊ³¬¤ÇÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´ÑÅÀÊÌ¤Î³Ø½¬¾õ¶·¡ÖA¡¦B¡¦C¡×¤ÈÊ»¤»¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö½ê¸«¡×¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤ò¡¢ÀèÀ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£É¾Äê¤â½ê¸«¤â¡¢³Ø´ü¤Ë¤ª¤±¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÀ®¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
É¾Äê¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤äÈ¯¸À¤Î²ó¿ô¤Ê¤É¤ÎÃ±½ã¤Ê¿ôÃÍ¤Î¤ß¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Ø½¬°ÕÍß¤äÈ¯¸À¤ÎÆâÍÆ¤âÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¶µ°÷¤Ï¼ø¶ÈÃæ¡¢¥á¥â¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø½¬¤ÎÍÍ»Ò¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
½ê¸«¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î³Ø½¬¾õ¶·¤äÀ®Ä¹¤òÊÝ¸î¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤ÇÊñ³çÅª¤Ê½ê¸«¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£³Ø½¬¾õ¶·¤ä¹ÔÆ°¤òÆü¡¹´Ñ»¡¤·¡¢¼ø¶ÈÃæ¤ä¼ø¶È¤Î¹ç´Ö¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë½ê¸«¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¶µ°÷¤Î¶ÈÌ³ÎÌ¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï½ê¸«ºîÀ®¤ò¶ÐÌ³»þ´ÖÆâ¤Ë´°Î»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¶µ°÷¤¬Äê»þ¸å¤äµÙÆü¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¡¢½ê¸«¤ÎºîÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ²Á¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ç¯ÅÙËö¤äÀ®ÀÓÉ½¤ÎÄùÀÚ¤¬Ç÷¤ë»þ´ü¤Ë¤ÏÅ°Ìë¤Çºî¶È¤ò¤¹¤ë¶µ°÷¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡À®ÀÓ½èÍý´ü´ÖÃæ¤ÎÂÐ±þ¤Ï³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë
°ìÉô¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢À®ÀÓ½èÍý´ü´ÖÃæ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÁá¤á¤Ë²¼¹»¤µ¤»¤ÆÀ®ÀÓ½èÍý¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤ê¡¢½ê¸«¤Î¹àÌÜ¤òÀºÁª¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶µ°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¿Þ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â³ØÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Àì²Ê¡Ê²»³Ú¡¢²ÈÄí²Ê¤Ê¤É¤ËÀìÇ¤¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÀ¸¡Ë¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ã´Ç¤¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¤Î¹©É×¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢À®ÀÓ½èÍý´ü´ÖÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ïµë¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¸å²¼¹»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½ê¸«¤Î¹àÌÜ¤Ï¡ÖÁí¹ç½ê¸«¡×¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
À®ÀÓÉ½¤Î½ñ¼°¤ä¹àÌÜ¤Ï³Ø¹»¤´¤È¤Ë°ã¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹»Ä¹¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
Í§¿Í¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Ø½¬½ê¸«¡×¡ÖÆ»ÆÁ¤Î½ê¸«¡×¡Ö³°¹ñ¸ì³èÆ°¤Î½ê¸«¡×¡ÖÁí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤Î½ê¸«¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÏÈ¤Ç½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À®ÀÓ½èÍý´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆü¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ø¹»¤´¤È¤ËÂÐ±þ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊË»¤·¤µ¡×¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë³Ø´üËö
¤µ¤é¤Ë¡¢É¾²Á¤½¤Î¤â¤Î¤â¿µ½Å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖC¡×¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï·ë¹½Í¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÊ¿¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊÉ¾²Á¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤¢¤ì¤Ð³ØµéÃ´Ç¤¤Ï¤½¤Î»Ò¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤ò¤º¤Ã¤È´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È°ìÊâÂ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÖÅØÎÏÅÀ¡×¤ò¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âÉ¾²Á´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡¢¸øÊ¿¤ÊÉ¾²Á¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç´¶¤¸¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢À®ÀÓÉ½ºîÀ®¤Ï³Ø´üËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î³Ø´üËö¶ÈÌ³¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ñ·×½èÍý¡¢Â´¶È¼°¤Ê¤É¹Ô»ö¤Î½àÈ÷¡¢°Ñ°÷²ñ¤ä¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Î°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢À®ÀÓÉ½ºîÀ®¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë2¡¦3·î¤Ï¡¢Ç¯ÅÙËö¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÍ¡¹¤Ê½àÈ÷¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡ÖÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊË»¤·¤µ¡×¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£