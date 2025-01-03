¡ÚAmazon½éÇä¤ê¡ÛTCL¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È144HzÂÐ±þ4K±Õ¾½TV¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡Ú2025¡Û55·¿4K UHD¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î3Æü9»þ～1·î7Æü23»þ59Ê¬
98V C655
¡¡Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon½éÇä¤ê¡×¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ËTCL¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï1·î3Æü9»þ¤«¤é1·î7Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢Algo¥¨¥ó¥¸¥óIIÅëºÜ55·¿4K UHD¥Æ¥ì¥Ó¡ÖV6B¡×¡¢120Hz¤Î¹âÂ®¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È144Hz¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë98·¿¥Æ¥ì¥Ó¡ÖC655¡×¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
55V V6B
¡¡Algo¥¨¥ó¥¸¥óII¤Ë¤è¤ê¡¢¿®¹æ½èÍý¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò³èÍÑ¡£ÊüÁ÷¤È¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È²òÀÏ¤·¡¢Å°ÄìÅª¤Ë±ÇÁü½èÍý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆþÎÏµ¡´ï¤«¤é¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤±ÇÁü¾ðÊó¤ò¸¡½Ð¼¡Âè¡¢ALLM(¼«Æ°ÄãÃÙ±ä¡ËÂÐ±þ¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¥²ー¥à¥âー¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£±ÇÁü¿®¹æ¤ò¼õ¿®¸å¡¢É½¼¨ÃÙ±ä¤ò·Ú¸º¤·¡¢±ÇÁü¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯É½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±ÇÁüÃÙ±ä»þ´Ö¤¬4ms¢¨¤Þ¤ÇÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨HDMI 1080p/60Hz ÆþÎÏ»þ¡¢HDMI 4K/60HzÆþÎÏ»þ¤Î±ÇÁüÆþÎÏ¥é¥°¤¬Ìó8ms¡£
98V C655
¡¡¤¤ï¤á¤Æ¹â¤¤¿§ºÌÅÙ¤ÇË¤«¤Ê¿§ºÌ¤òÀµ³Î¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÎÌ»Ò¥É¥Ã¥ÈPro¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£120Hz¤Î¹âÂ®¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1ÉÃ´Ö¤Ë144²ó²èÌÌ¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¡¢¤è¤ê³ê¤é¤«¤Ê¿·¤·¤¤±ÇÁü¤òÉ½¼¨¡£e¥¹¥Ýー¥Ä¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£