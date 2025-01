【Amazon 初売り】開催期間:1月3日9時~1月7日23時59分

Amazonにて開催されているセールイベント「Amazon 初売り」の対象商品に、PowerA(パワーエー)のNintendo Switch用コントローラーが追加された。セール期間は1月7日23時59分まで。

セールでは、「エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch」(ホワイト)が登場。直感的なモーションセンサーや好みのボタン操作を割り当て可能な2つのアドバンスドゲーミングボタンなどが搭載された任天堂ライセンス商品で、1回の充電で最長30時間のゲームプレイが楽しめる。今回、「オリジナルPC&スマホ壁紙」が付いたAmazon限定モデルがセール対象となっている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

(C) 2023 ACCO Brands. PowerA およびPowerA ロゴはACCO Brandsの登録商標または商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C) Nintendo Bluetooth(R) ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

PowerAは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。